泰雅女孩林珍珠好點子金獎 規畫苧麻深度文化旅遊

苧麻是泰雅族傳統製線織布重要原料，27歲女青年林珍珠與家人在苗栗縣南庄鄉種植，苧麻葉還可以入糕點，規畫深度文化遊程，今天縣府首次農村青年創新好點子行動獎勵計畫金獎肯定。

縣府首度結合水土保持局推動農村青年輔導計畫，引入餐飲集團「手串集團」贊助，總價值28萬元的實質資源，辦理農村青年創新好點子行動獎勵計畫提案競賽，吸引34隊報名，6隊脫穎而出，縣長徐耀昌、縣府農業處長陳樹義等人今天表揚。

好點子提案得獎名單如下，金獎林珍珠獎金10萬元，銀獎李瑞萍獎金7萬元，銅獎楊凱棠，獎金5萬元，創意構思獎曹富雄、謝東宏與林思豪，各獲價值2萬元平板電腦。

其中，林珍珠是台灣工藝之家認證工藝師林淑莉之女，林淑莉是原住民媳婦，林珍珠傳承技藝，大學就讀設計相關科系，提案以泰雅染織，發展地方苧麻產業生態系統，規畫苧麻為核心的深度文化旅遊，串起食、住、行、育、樂，讓體驗者跨部落體驗，與在地業者合作，帶動地方經濟。