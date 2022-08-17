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沈慧虹參訪清大應用劇本實驗室 盼未來發展科技教育
民進黨新竹市長參選人沈慧虹最近推出4大教育政策，今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。她說，希望媒合科技新技術應用到第一線教學現場，讓城市與偏鄉孩子沈浸學習零距離。
清大育成中心應用劇本實驗室創辦人、教授余德彰說，模方Cubic是個3公尺多的立方體智慧空間，結合多重視角取像顯示科技和分身導引劇本，以落地大型顯示器或超短焦投影機、移動式資訊白板，將原本2D視訊方式，立體化變成3D的互動。
余德彰也提到，模方Cubic讓視訊教學可以變得更有趣、更有臨場感，該技術目前已被靜宜大學採納運用至教學上。余德彰強調，模方可以是學生上課的教室，也是老師上課的攝影棚，讓教學內容可以傳遞到不同空間。
沈慧虹今天在余德彰、教授林文綺的帶領下進入模方空間，透過多個鏡頭與螢幕，向隔壁空間的夥伴互相招呼，余德彰現場也展示3D眼鏡使用，讓遠端螢幕前的觀眾，可以即時同步戴眼鏡者視角，體驗跨越空間限制的教學。
沈慧虹表示，近日她在教育領域提出4個教育政策，並有最具體、最能落實、最專業3大特色，因此她今天也安排到「應用劇本實驗室」，解如何透過創新科技打造創新教育環境。她也說，模方的設計可以減輕教師負擔、增加線上教學互動性、共創共享，期盼未來實際應用到更多教學空間，學習環境。
沈慧虹表示，新竹是科技城市，還有五所大學，有用不完的創意與點子，透過科技讓這座城市更好，應用劇本實驗室就是最好的例子。她也說，未來可以協助盤點舊城區或偏鄉教育空間，媒合設立模方的好地點，讓新竹有全台最科技的教育環境。
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