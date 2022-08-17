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沈慧虹參訪清大應用劇本實驗室 盼未來發展科技教育

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。圖／沈慧虹競選辦公室提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹最近推出4大教育政策，今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。她說，希望媒合科技新技術應用到第一線教學現場，讓城市與偏鄉孩子沈浸學習零距離。

清大育成中心應用劇本實驗室創辦人、教授余德彰說，模方Cubic是個3公尺多的立方體智慧空間，結合多重視角取像顯示科技和分身導引劇本，以落地大型顯示器或超短焦投影機、移動式資訊白板，將原本2D視訊方式，立體化變成3D的互動。

余德彰也提到，模方Cubic讓視訊教學可以變得更有趣、更有臨場感，該技術目前已被靜宜大學採納運用至教學上。余德彰強調，模方可以是學生上課的教室，也是老師上課的攝影棚，讓教學內容可以傳遞到不同空間。

沈慧虹今天在余德彰、教授林文綺的帶領下進入模方空間，透過多個鏡頭與螢幕，向隔壁空間的夥伴互相招呼，余德彰現場也展示3D眼鏡使用，讓遠端螢幕前的觀眾，可以即時同步戴眼鏡者視角，體驗跨越空間限制的教學。

沈慧虹表示，近日她在教育領域提出4個教育政策，並有最具體、最能落實、最專業3大特色，因此她今天也安排到「應用劇本實驗室」，解如何透過創新科技打造創新教育環境。她也說，模方的設計可以減輕教師負擔、增加線上教學互動性、共創共享，期盼未來實際應用到更多教學空間，學習環境。

沈慧虹表示，新竹是科技城市，還有五所大學，有用不完的創意與點子，透過科技讓這座城市更好，應用劇本實驗室就是最好的例子。她也說，未來可以協助盤點舊城區或偏鄉教育空間，媒合設立模方的好地點，讓新竹有全台最科技的教育環境。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方Mockup Cubic」的技術與應用。圖／沈慧虹競選辦公室提供

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