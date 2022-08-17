鄭運鵬談勞工 要做大家的「遮雨棚」：照顧到每一個人

桃園市長參選人鄭運鵬今天出席桃園市職業總工會理、監事會議，指出桃園是很照顧勞工的地方，希望大家給政府更大的力量，來照顧到每一個人。

鄭運鵬說，很多人覺得鄭運鵬念起來和「遮雨棚」很順，也很多人說，他自己也很希望當大家的遮雨棚。其實桃園市職業總工會和74個所屬職業工會也是遮雨棚，期盼未來一起努力，讓每位勞工、每個家庭、每個角落都更安心。

鄭運鵬表示，鄭文燦市長對勞工非常細心的照顧，面對疫情的衝擊，鄭市長端出就業方案，不僅提供9700百個就業機會，讓勞工朋友安心，也提出青年就業計畫，協助年輕人走入社會，近期海外台商回流也有很多投資都落在桃園，讓桃園的就業機會越來越多，各行各業都發展的很好。台灣近幾年的經濟在蔡英文總統帶領下也表現地很好，基本工資連續6年調漲，從他當立委至今漲25%以上。

鄭運鵬說，鄭文燦市長8年施政已經有很好的基礎，是民眾信任民進黨在桃園繼續執政的最大基礎，他會在蔡總統和鄭文燦市長的基礎之上擴大服務，相信勞工與工會更有信任感，，如果為了選舉才開支票，以前什麼都沒有做，會讓大家的信任度不夠。至於更完整的勞工政策，會照選舉的步驟陸續向大家說明，而且是最具信任度的勞工政策。