竹巿府「幸福小蜜蜂」移動餐車 前進香山兒少築夢基地

新竹市「幸福小蜜蜂」是全台唯一由公部門辦理的移動餐車，市府指出，今年7月幸福小蜜蜂擴大服務對象至孩童，代理市長陳章賢今也化身大廚，到香山社區「台灣夢-兒少築夢基地」為18名弱勢孩童料理和風杏鮑菇，現場歡樂溫馨。

陳章賢表示，竹市獨有的幸福小蜜蜂移動餐車為全台首創，車內有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪約40份餐點，2019年試辦到今年8月，共辦理56場次，服務1785人。近來，因應疫情暫無長者共餐需求，為充分運用資源，便趁暑假期間，擴大服務，讓脆弱家庭孩童也能享用讓社區長者讚不絕口的健康餐點。

社會處表示，香山社區發展協會承接中國信託慈善基金會台灣夢兒少築夢基地已有6年時間，提供弱勢兒童課後陪伴、多元課程及餐食等各項生活照顧服務，落實福利社區化精神，並凝聚社區向心力讓居民在地互助，建構守護兒童的第一道安全網絡，深獲家長肯定。

社會處表示，幸福小蜜蜂經費來自2017年竹市故郭金灶先生將1635萬8001元遺產全數捐贈市府做公益用途，其中，200萬元指定完成一台行動餐車。幸福小蜜蜂也帶著郭金灶幸褔滿滿的遺願，開到社區煮飯給長者吃，讓更多獨居長輩聊天吃飯，熱鬧作伴。

幸福小蜜蜂移動餐車今年與明新科技大學旅館管理與廚藝創意系師生合作，助理教授王申長今針對孩童成長所需的營養，調配醃紫高麗菜、和風杏鮑菇、雙色花椰菜、菠菜及日式松板豬等健康餐食，讓孩童有一個無飢餓、無憂愁的快樂暑假。