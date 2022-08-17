竹市地方產業創新研發計畫 補助1元創造4元產值

新竹市政府推動地方產業創新研發推動計畫（SBIR），經統計，去年度至計畫結案共創造超過新台幣9600萬元產值，換算下來為市府投入1元補助，可創造4元產值。

新竹市政府今天舉辦「110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」，展示年度計畫成果，並藉此增進業者交流，促成異業合作，使產業不斷創新，提升新竹市產業競爭力。

新竹市政府產業發展處長許智堡致詞表示，110年度新竹市地方型SBIR獲補助廠商共有29家，總計補助約2400萬元，至計畫結案共創造超過9600萬元產值，亦即市府投入1元補助，誘發4元產出。

許智堡表示，受補助廠商成功案例，包括某生物科技公司，以紫外線殺菌原理降低環境菌數，實際應用於獸醫院場域，以利動物術後傷口照護增進自體免疫修護情形，增進動物福祉。

產發處提供新聞資料表示，自SBIR開辦以來，市府已投入逾2億元，協助超過270家在地中小企業投入創新研發，希望藉由計畫推動，提供轄內業者研發能量，讓創新研發種子埋入新竹市各項產業。