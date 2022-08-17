苗栗竹南再添新福利 一萬元生育津貼朔及今年1月1日

苗栗縣竹南鎮公所上月發放教育商品卷給鎮內1萬4100位國中小及幼兒園學童，近日再添一項新福利政策，將補助鎮民生育津貼1萬元，並朔及今年1月1日施行，初估至年底將有450位設籍竹南的新生兒家庭受惠。

據苗栗縣政府民政處統計，全縣18鄉鎮共有10鄉鎮多以自治條例發放生育津貼，通霄鎮、苑裡鎮最少，只發放價值500元禮品；銅鑼鄉最高，發放1萬2000元；其他鄉鎮均發放1萬元現金，頭份市更加碼第3名以上子女，每名發放2萬元（設有排富條款）。其中竹南鎮公所是本月10日才公布施行，並朔及今年1月1日含當天出生的新生兒。

竹南鎮長方進興表示，上月發放的教育商品卷，財源是來自離岸風力發電回饋金2720萬元，生育津貼則是自有財源預算剩餘款。公所社會文化課長劉耕圻說，該預算450萬元上月底已經由代表會墊付通過，預估下月中旬公文作業流程完備，審核資格無誤後即能發放入帳。