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苗栗藍軍指標人物 徐耀昌：2陣營全部掛名或不掛名
國民黨苗栗縣長選舉分裂，國民黨參選人謝福弘、縣議會議長鍾東錦陣營都在爭取縣長徐耀支持，徐坦言左右為難，會採取一致的標準，他在2人的競選總部組織，全部掛名或不掛名。
徐耀昌兩屆將任滿，後徐耀昌時代，支持動向備受注目，徐耀昌今天受訪，表示謝福弘是黨提名參選人，鍾東錦也支持縣府團隊，謝、鍾都是好朋友，雖都被邀請擔任競選總部組織，他會採一致的標準，兩邊都掛名，或兩邊都不掛名， 也祝福雙方陣營兄弟爬山、各自努力。
鍾東錦設在苗栗市民族路的競選總部，沿用徐耀昌競總的地點，規畫苗栗願景館開幕，8月19日下午6點、20日下午4點，將舉辦「鯨樂園」親子遊憩活動，安排金曲歌王翁立友等演出，還有氣墊城堡、小火車等兒童遊樂設施。
鍾東錦說，距離選戰還有一段時間，不必影射、抹黑等四射，他不隨之 舞，歡樂氣氛選賢與能，並凸顯苗栗朝向觀光科技大縣的願景主軸，至於競總組架構，目前還沒有定案，積極拜訪政壇前輩加入行列。
謝福弘競總將設在國民黨縣黨部，登記候選後才會成立，組織架構還沒有敲定，黨中央希望徐耀昌也能加入陣營，他今天接受「POP大國民」資深媒體人蔡詩萍專訪，謝福弘坦言自己雖然是選舉新手，卻是施政老手。
謝福弘表示，選縣長不是比選舉經驗，而是比施政能力，他在苗栗深耕多年，水利會任職期間早就跑遍苗栗縣18鄉鎮超過無數次，專門解決問題，而非為了選舉，還因此被鄉親封為「伯公」，認為他像土地公般有求必應。
民進黨縣長參選人徐定禎競選總部主任委員立法院民進黨團總召柯建銘、總幹事立委羅致政，徐定禎說，其他組織成員還會加上苗栗地方人士，還沒有定案，黨中央也會陸續支援「空戰」及文宣人員，「陸戰」部分，規畫搭配縣議員等參選人，深入各地辦理問政說明會，爭取選民的支持。
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