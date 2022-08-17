苗栗藍軍指標人物 徐耀昌：2陣營全部掛名或不掛名

國民黨苗栗縣長選舉分裂，國民黨參選人謝福弘、縣議會議長鍾東錦陣營都在爭取縣長徐耀支持，徐坦言左右為難，會採取一致的標準，他在2人的競選總部組織，全部掛名或不掛名。

徐耀昌兩屆將任滿，後徐耀昌時代，支持動向備受注目，徐耀昌今天受訪，表示謝福弘是黨提名參選人，鍾東錦也支持縣府團隊，謝、鍾都是好朋友，雖都被邀請擔任競選總部組織，他會採一致的標準，兩邊都掛名，或兩邊都不掛名， 也祝福雙方陣營兄弟爬山、各自努力。

鍾東錦設在苗栗市民族路的競選總部，沿用徐耀昌競總的地點，規畫苗栗願景館開幕，8月19日下午6點、20日下午4點，將舉辦「鯨樂園」親子遊憩活動，安排金曲歌王翁立友等演出，還有氣墊城堡、小火車等兒童遊樂設施。

鍾東錦說，距離選戰還有一段時間，不必影射、抹黑等四射，他不隨之 舞，歡樂氣氛選賢與能，並凸顯苗栗朝向觀光科技大縣的願景主軸，至於競總組架構，目前還沒有定案，積極拜訪政壇前輩加入行列。

謝福弘競總將設在國民黨縣黨部，登記候選後才會成立，組織架構還沒有敲定，黨中央希望徐耀昌也能加入陣營，他今天接受「POP大國民」資深媒體人蔡詩萍專訪，謝福弘坦言自己雖然是選舉新手，卻是施政老手。

謝福弘表示，選縣長不是比選舉經驗，而是比施政能力，他在苗栗深耕多年，水利會任職期間早就跑遍苗栗縣18鄉鎮超過無數次，專門解決問題，而非為了選舉，還因此被鄉親封為「伯公」，認為他像土地公般有求必應。