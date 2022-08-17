打通竹北交通任督二脈 鄭朝方提動脈到微血管分項解方

新竹縣竹北市長選情添柴火，獲國民黨提名參選、現任立委林為洲，關注竹北高鐵、經國大橋、台鐵竹北站等3大交通改善案，昨透過立法院交通委員會召集交通部、鐵道局等相關單位會勘考察；民進黨竹北市長參選人鄭朝方也勤走地方，點出竹北交通「血路不通」問題，並提大動脈到微血管分項改善解方。

鄭朝方表示，他深耕竹北地方事務多年，擔任行政院政務顧問和總統府參議時期，都和立法委員邱泰源聯合服務，多次多次下鄉勘查，發現竹北市交通問題在於「血路不通」。

鄭朝方針對竹北交通提出大動脈、靜脈再到微血管分項改善方向。「動脈」急需改善問題包含：竹北與新竹市的跨溪大橋建設、竹北交流道改善、大新竹輕軌興建、爭取環北路增設交流道。

暢通「靜脈」則須整合竹北市內免費巴士、正確道路標線改造，以及路平專案推動。

預防「微血管」堵塞，則將規畫增設U-bike站點及車輛數、健全單車騎乘路網、優化各大眾交通工具轉乘，以及人行道平坦及排除障礙物阻擋問題。

同時提出路網規畫四大目標，包括改善現行交通瓶頸、串聯大新竹生活圈、強化區域內產業發展與完善交通樞紐等，解決長年以來的沈痾。