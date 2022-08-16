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桃園宏竹天幕籃球場啟用 鄭文燦：一生活圈一天幕

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
全新的宏竹天幕籃球場啟用。記者鄭國樑／攝影
全新的宏竹天幕籃球場啟用。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天出席蘆竹區宏竹天幕籃球場啟用典禮，表示原有的球場圍籬欄杆鏽蝕、地面破損龜裂嚴重，又沒有遮陽避雨設施，市府歷經6個月新建天幕及球場設施。

鄭文燦說，新的天幕籃球場總經費1536萬元，市府自籌1036萬元，體育署補助500萬元，感謝國防部政治作戰局撥用地，由蘆竹區公所代管，讓民眾能有更好的運動空間。

鄭文燦表示，他上任以後積極研擬如何將閒置的學校用地、營區及橋下空間活化利用，市府推動增建薄膜天幕或鋼構風雨球場的天幕計畫以後，受市民朋友的肯定，是一個增加活動空間的新方向。桃園有許多青少年熱愛打球，球場改為天幕籃球場，使用度明顯提升7成，且使用時間不受白天晚上、晴雨天影響，還可提供社區舉辦小型活動，成為多功能型的天幕球場。

鄭文燦說明，蘆竹區第1座天幕位在光明河濱公園，歷年辦露天電影院的成效非常好。宏竹天幕籃球場是蘆竹區的第2座，也是大竹地區的第1座天幕，市府未來將以「一生活圈一天幕」為目標，持續於蘆竹區山腳、海湖等地增設天幕，讓市民朋友能有更好的活動空間。

桃園市宏竹天幕籃球場熱鬧啟用。記者鄭國樑／攝影
桃園市宏竹天幕籃球場熱鬧啟用。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦

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