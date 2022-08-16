竹市東寧宮延平郡王聖誕千秋 慨捐50套消防衣

每年農曆7月25日延平郡王聖誕，新竹市政府今天與東寧宮管理委員會提前祝壽，由代理市長陳章賢擔任主祭，除恭賀延平郡王聖誕千秋，也祈求保佑市民。今天廟方也將信眾奉獻轉換成大愛，一口氣捐贈50套消防衣，希望守護市民及消防弟兄的安全。

東寧宮主任委員吳榮聲表示，今年因為法會，提前舉辦祝壽大典，歡迎信眾前來參拜，也祝大家平安快樂。新竹市鄭姓宗親會榮譽理事長鄭逸榛則呼籲大家盡心盡力愛護我們生長土地，因為取之不容易，更要珍惜，並祝福大家身體健康、萬事如意。

東寧宮是新竹市民重要的信仰中心之一，市府肯定廟方長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、提供清寒個案急難救助金等，國小至大學生獎學金，多年來也陸續捐贈消防車、救護車、住警器及消防衣等車輛裝備等，累計捐贈1500萬元以上。

陳章賢出席延平郡王鄭成功聖誕，向延平郡王及地藏王菩薩祈求，希望疫情早日退散，新竹市國泰民安、風調雨順；他也特別感謝東寧宮體現地藏王菩薩慈悲精神捐贈50套消防衣，保護第一線消防同仁的救災安全，與市府一同守護新竹市。