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影／桃園巨蛋路口單月取締850件闖紅燈引議 將增左轉燈

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
民眾曹先生單日被開兩張違規左轉罰單，認為長壽路左轉成功路號誌不合理，向副議長李曉鐘陳情。記者楊湛華／攝影
民眾曹先生單日被開兩張違規左轉罰單，認為長壽路左轉成功路號誌不合理，向副議長李曉鐘陳情。記者楊湛華／攝影

桃園市桃園區三民成功五岔路口科技執法上路一個月，被民眾質疑長壽路左轉成功路三段車流大，為避免回堵趁紅燈左轉卻被開罰，一月取締高達850件，向民代陳情；交通局今會同警察局會勘，將增設左轉燈號，提醒用路人時向。

副議長李曉鐘接獲民眾曹先生陳情，他表示自己7月14日遇家人確診，往返市區過程中，兩度由長壽路左轉成功路三段，三小時內被開罰兩次共5400元罰鍰，質疑是長壽路方向直行車左轉時間不足導致。

李曉鐘與團隊今邀交通局、警察局到場會勘，發現長壽路往市區方向直行車多，但綠燈先開秒數僅1分半多，導致對向欲左轉成功路三段車輛難左轉，部分駕駛人只好等雙向都紅燈時才左轉，被拍照開罰。

李曉鐘認為，今會勘期間非尖峰時段，但半小時內就有10多輛車違規，甚至包含公車，而該路口一個月開出850件紅燈違規左轉，已引發相當民怨，盼市府調整號誌或秒數，避免民眾繼續受罰。

交通局指出，該路口旁是三民路成功路大路口，各方向要左轉往虎頭山方向車流很大，尖鋒時段已實施綠燈早開95秒，以便左轉，只是因左轉量仍大、街廓又短，儲車空間有限，才會有部分車輛違規紅燈左轉。

交通局表示，將在該方向綠燈早開時段，加裝左轉箭頭燈，並搭配安心左轉牌面，加強用路人辨識，提高左轉紓解率，減少民眾被開單機會。

長壽路左轉成功路三段單月開出850張罰單，李曉鐘與團隊今邀交通局、警察局到場會勘。記者楊湛華／攝影
長壽路左轉成功路三段單月開出850張罰單，李曉鐘與團隊今邀交通局、警察局到場會勘。記者楊湛華／攝影
部分由成功路駛入長壽路、要左轉成功路三段的駕駛人，因對向直行車流大，只好等雙向都紅燈時才左轉，卻因此被開罰，交通局將增設左轉燈號提醒用路人。記者楊湛華／攝影
部分由成功路駛入長壽路、要左轉成功路三段的駕駛人，因對向直行車流大，只好等雙向都紅燈時才左轉，卻因此被開罰，交通局將增設左轉燈號提醒用路人。記者楊湛華／攝影

警察 桃園

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