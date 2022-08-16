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影／桃園巨蛋路口單月取締850件闖紅燈引議 將增左轉燈
桃園市桃園區三民成功五岔路口科技執法上路一個月，被民眾質疑長壽路左轉成功路三段車流大，為避免回堵趁紅燈左轉卻被開罰，一月取締高達850件，向民代陳情；交通局今會同警察局會勘，將增設左轉燈號，提醒用路人時向。
副議長李曉鐘接獲民眾曹先生陳情，他表示自己7月14日遇家人確診，往返市區過程中，兩度由長壽路左轉成功路三段，三小時內被開罰兩次共5400元罰鍰，質疑是長壽路方向直行車左轉時間不足導致。
李曉鐘與團隊今邀交通局、警察局到場會勘，發現長壽路往市區方向直行車多，但綠燈先開秒數僅1分半多，導致對向欲左轉成功路三段車輛難左轉，部分駕駛人只好等雙向都紅燈時才左轉，被拍照開罰。
李曉鐘認為，今會勘期間非尖峰時段，但半小時內就有10多輛車違規，甚至包含公車，而該路口一個月開出850件紅燈違規左轉，已引發相當民怨，盼市府調整號誌或秒數，避免民眾繼續受罰。
交通局指出，該路口旁是三民路成功路大路口，各方向要左轉往虎頭山方向車流很大，尖鋒時段已實施綠燈早開95秒，以便左轉，只是因左轉量仍大、街廓又短，儲車空間有限，才會有部分車輛違規紅燈左轉。
交通局表示，將在該方向綠燈早開時段，加裝左轉箭頭燈，並搭配安心左轉牌面，加強用路人辨識，提高左轉紓解率，減少民眾被開單機會。
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