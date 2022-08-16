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桃園水域移地演訓救溺 桃消局：提升突發救溺能力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
夏日頻傳戲水意外桃園圳大溪消防員移地實際演練拋繩袋、橡皮艇救溺技能。記者曾增勳／翻攝
夏日頻傳戲水意外桃園圳大溪消防員移地實際演練拋繩袋、橡皮艇救溺技能。記者曾增勳／翻攝

七月暑期以來各地頻傳溺水意外，新屋永安中元普度發生溺水3死，桃園消防局第四大隊今天在大溪河濱公園水池 舉辦水域救溺演訓，隊員實地下水救溺演練，圳頂分隊長黃柏豪今天下午表示，透過水域實際移地演練，強化隊員熟悉水域、提升突發救溺能力。

大溪區大漢溪沿岸綠帶、水域多及復興區溪谷多，暑假以來吸引許多民眾親子出遊戲水，新屋永安近日亦發生普度溺斃意外，溪流或海邊水域安全玩水受到重視，消防局第四大隊大溪、圳頂分隊隊員選在河濱公園水池進行水域搶救演練，消防局第二大隊也規畫下周在永安漁港海域進行防溺演練，宣導遊客溪流、海邊水域戲水安全觀念。

圳頂分隊繼上月前進石門水庫上游阿姆坪水域進行移地救溺演練，這場在大溪河濱公園水池舉辦水域搶救移地演練，隊員模擬遊客不慎失足落水，隊員演練岸上拋繩袋到溺水民眾身邊抓取，利用浮水繩索救援上岸，隨後也演練手划橡皮艇救援，並演練溺水者上岸後，救護人員評估送醫等適當處置。

黃柏豪表示，每年暑假是民眾溪流、海邊玩水旺季，宣導民眾安全戲水之外，消防局6至8月都會舉辦救溺移地訓練及器材安全維護和故障排除，分隊上月至石門水庫上游阿姆坪移訓練後，這次在大溪河濱公園水池救溺演練，讓隊員在不同水域移地訓練中，實際熟悉水域和強化、提升救溺專業能力。

夏日頻傳戲水意外桃園圳大溪消防員移地實際演練拋繩袋、橡皮艇救溺技能。記者曾增勳／翻攝
夏日頻傳戲水意外桃園圳大溪消防員移地實際演練拋繩袋、橡皮艇救溺技能。記者曾增勳／翻攝

溺水 桃園

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