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歷史建築竹市警局廳舍 插畫家創設圖騰彰顯特色

中央社／ 新竹市16日電

「新竹警察署廳舍」登錄為歷史建築新竹市警察局與插畫家合作，將廳舍外觀設計為圖騰，彰顯建築特色，並結合印於警用物品、宣導品上，也讓民眾認識警局的歷史與文化。

新竹市警察局向中央社記者表示，新竹警察署廳舍建於日治昭和10年（1935年），原為2層樓的加強磚造建築，漸漸因空間不敷使用，民國71年增建為3樓，保留增建前風格，民國79年更名為新竹市警察局，見證新竹地區警察制度歷史演變過程。

警局指出，在廳舍外觀部分，為圓弧立面搭配長形方窗、窗台飾帶，兩側延伸對稱，凸顯建物水平線條感，建築結合現代水平要素，今年6月19日更獲文資審議，登錄為歷史建築，這次與插畫家合作，將警局的外觀設計為圖騰，彰顯市警局的美感。

警察局公關科警員高振修指出，警局為鼓勵同仁以身為警察為榮，也逐一調查每一名同仁所喜歡的顏色，以客製化方式，將同仁姓名與警局圖騰，共同雕刻於保溫瓶上，局長郭士傑親自寫卡片送給同仁，成為有紀念價值、實用的專屬禮物，共送出1100餘份。

北門、文華、青草湖派出所警員蔡明倫、施威丞、陳德蔚向中央社記者說，專屬保溫杯印有警察局的圖騰、以及自己的名字，很有紀念性且實用。

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