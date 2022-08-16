改善高鐵新竹站等交通工程 立院交通委員會竹縣會勘

立法院交通委員會今蒞竹縣考察新竹地區交通建設，召集交通部次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園等出席，國民黨立委林為洲、林思銘領軍會勘，關注新竹高鐵站前旅客出入動線改善計畫、台鐵竹北站增自強號班次，以及連接竹北與竹科往來的經國大橋交通改善等。

會勘地點首站選在高鐵新竹站，該站每日進出旅客約3萬人次，每年約1千萬人次進出，旅客量大幅增長，但位在站前的4號出口，因路幅不夠寬，旅客搭車入出與小客車和公車混流，影響周邊道路交通甚鉅。

立委林思銘表示，高鐵新竹站旅客量僅次於台北、台中及左營，相關單位需全盤規畫，他點出汽機車出入動線，在當初設計都市計畫因無周全考量，造成堵塞情況；建議規畫至少12米寬的環狀道路提供接駁車流運行，尤以「後站區」，緊鄰台鐵六家站的2號出口，更需迫切改善。

高鐵新竹站長林鶯沙說，高鐵新竹站為舒緩站前道路的車流，將規畫調整小客車及客運公車路線，並為減少新竹風雨問題影響旅客入出站，特別規畫興建入出站停等旅客候車用雨遮和擋風牆等，讓民眾入出站更舒適與便利。目前紓解站前交通解方，則是與警方配合實施科技執法取締違規車輛。

高鐵站前旅客出入動線改善完工後，4號出口前將有旅客候車雨遮，站前道路全面供小客車行駛，可望減少回堵壅塞情況。此外，原客運轉運站也會進行位置與動線調整，以分散車流。

未來將在第3停車場外圍延伸、增設臨停上客區與候車雨遮，提供一般民眾接送出站親友，並享有30分鐘免費停車。

高鐵站前旅客出入動線改善工程，預計需花18個月，惟真正工期還得等實際發包後確認。

林為洲表示，希望高鐵局能拓寬高鐵7路，才能實質有效紓解交通，而非如計畫只是讓大車不走只走小車。

除了高鐵新竹站外，立院交通委員會陸續會勘視察台鐵竹北站及經國大橋。台鐵竹北站目前每日旅客運量約3600人次。林為洲說，台鐵原本每天僅1班自強號停靠竹北站，考量運量增長，現已確定明年3至6月改點將新增2班，預計趕在明年暑假前完成。

林為洲進一步建議，台鐵在竹北博愛南路、中醫大新竹附醫一帶約4公頃的土地開設南竹北站，要求台鐵3個月內進行可行性評估。