影／新竹北埔行政中心待建 地方還爭取多項建設盼縣府協助

新竹縣府主管會報「縣政新幹線」今天下鄉到北埔鄉與地方交換意見，縣長楊文科率一級局處首長開會，並邀請北埔鄉各級民代參與，地方最盼望縣府協助北埔行政中心能盡快動工，同時爭取其他多項建設，楊文科當場允諾「全力協助、盡速完成」。

北埔鄉長莊明增表示，因北埔鄉一直以來財源不足，不僅缺乏公園，就連鄉公所用地都無力徵收，必須向民間租用，隨時面臨地主可能收回土地、公所流離失所的可能，幸好公所長年省吃儉用，好不容易存了一筆錢購地想蓋綜合行政中心，但因都市計畫尚未變更，無法啟動工程。

他表示，希望透過縣府力量，盡快完成都市計畫變更，讓北埔行政中心早日動工，完工後集各行政單位，包含公所、代表會等，可以方便民眾洽公；縣府產發處長陳偉志立即回應，明白工程計畫急迫性，9月將召開都市計畫審查委員大會，會盡快審議並送內政部完成。

鄉代會主席徐鏡明表示，北埔鄉面臨許多建設經費不足問題，財源實在有限，因此他也當場向縣府爭取興建社區活動中心；他指出，北埔鄉內各村都有活動中心，唯獨南埔社區沒有，希望縣府協力補助經費，讓地方居民有集會空間，同時也希望縣府協助修繕北埔國小網球場，因網球場年久失修，讓網球協會、學生都無法打球、上課，不少地方民眾都盼著能修繕或新建。

楊文科允諾全力協助北埔鄉公所新建行政中心，加快辦理都市計畫變更，他說「過去沒解決的公所用地問題，終究要解決，因此行政中心動工可以愈快愈好」，未來行政中心將集鄉公所、代表會、消防隊、派出所等機關；針對興建南埔活動中心一事，他也指示局處了解，盡量給予協助。