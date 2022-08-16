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亻厓講客苗栗就係慶 苗栗推動客語四連霸

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣推動客語為通行語成效評核，縣府連續4年獲得優等打造「四連霸」佳績，客委會副主委鍾孔炤（左二）到苗栗頒獎勉勵。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣推動客語為通行語成效評核，縣府連續4年獲得優等打造「四連霸」佳績，客委會副主委鍾孔炤（左二）到苗栗頒獎勉勵。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣推動客語為通行語成效評核，縣府連續4年獲得優等打造「四連霸」佳績，上年度並有11鄉鎮市獲優等、佳等，表現全國最亮眼，鄉鎮市長及民代投入客語認證成風氣，營造友善客語環境，縣府上午舉辦「 亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，客委會副主委鍾孔炤專程前來頒獎勉勵。

苗栗是客家大縣且積極致力推動客家事務，縣府、鄉鎮市公所、學校及個人屢獲佳績，縣府上午表揚推廣有功績優單位及個人，副縣長鄧桂菊期望更多生力軍加入講客行列，共同營造客語友善環境，展現苗栗客家力。

鄧桂菊指出，苗栗縣客家人口占62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府配合客委會推動客家事務，以跨局處及公私協力合作打造「客家就係生活，生活就係客家」，目前縣府公教人員通過客語認證比率 全國第一，且持續辦理客家歌謠、採茶戲、廣場舞活動、編印客語數位日曆，與國營、民間企業公私協力推廣傳承客家語言文化，讓苗栗成為推動客家事務的模範縣市。

縣府110年度推動客語為通行語成效評核優等，是全國唯一獲優等縣市且四連霸，鄉鎮市公所組獲優等有三義、頭屋、苗栗及公館，佳等包括大湖、西湖、銅鑼、南庄、獅潭、頭份及三灣，共12個單位獲獎，總獎金達1240萬元。

議長鍾東錦及多名議員、鄉鎮市長帶頭報考客語認證，苗栗子弟客家文學作家甘耀明最近並以長篇小說「成為真正的人」獲香港第9屆「紅樓夢獎」首獎，揚名國際文壇，在會中也接受表揚。

此外，南湖國小校長邱慧玲、中興國小校長李國海、西湖國民小學附設幼兒園教保員羅秋雲、主任黃欣怡獲客委會推動客語教學語言者獎勵及增能實施計畫個人獎。

西湖國小附設幼兒園、頭屋國小附設幼兒園、銅鑼國小、僑育國小及南湖國小獲客委會獎勵推動客語教學語言學校實施計畫校園獎，公館鄉私立小木偶幼兒園獲客語沉浸式優良教學模組甄選活動甲等獎。

苗栗縣政府上午辦「亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「 亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「 亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦「亻厓講客苗栗就係慶」頒獎典禮，表揚推廣客語有功績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影

客語 客委會 苗栗縣

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