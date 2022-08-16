快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北埔鄉三村聯合活動中心揭牌 在地長者將有完善長照

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北埔鄉三村聯合活動中心正式揭牌啟用，長照服務進駐照顧社區長者。記者巫鴻瑋／攝影
北埔鄉三村聯合活動中心正式揭牌啟用，長照服務進駐照顧社區長者。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣北埔鄉的北埔村、南興村及大湖村一直以來都缺少無障礙集會場地，經過縣府及公所爭取，還歷經7年才完工，今天上午正式揭牌啟用，未來每一村各自使用一層樓，還有長照服務據點進駐，為在地長者提供服務。

北埔鄉公所表示，地方從2014年就開始爭取興建活動中心，才在內政部及新竹縣府補助下，公所再自籌5百萬元，終於在去年取得使用執照，不過為了讓空間利用多元化，活動中心又再裝修，還增設廚房及空調，並進駐長照服務站，上個月正式通過驗收，今天啟用。

縣府社會處表示，活動中心鄰近北埔老街、市場，機能十分便利，是當地居民辦理活動、共餐、關懷據點及長照等重要集會地，未來不只照顧長輩，作為年輕人出外工作的支持後盾，也可以規畫親子活動、社區講座及各種藝文研習課程等，大大提升活動中心使用多元性，盼提升鄉親生活品質。

縣長楊文科上午在揭牌儀式上，也特別感謝鄉公所及代表會攜手努力，讓活動中心順利落成，他也盼提倡社區零暴力，讓北埔鄉這個純樸的小鎮，能夠保持它好山好水好人情的面貌。

三村聯合活動中心將交由北埔、南興及大湖社區發展協會分別於活動中心內各自管理場域，目前分層交由各社區使用，1樓南興社區、2樓大湖社區、3樓北埔社區，作為社區民眾集會及辦理各項文康育樂活動場所。

其中南興社區發展協會在該樓層設置社區關懷據點暨C級巷弄長照站、北埔鄉樂齡學習中心、伯公照護站及新竹台大分院巡迴醫療服務站等，希望藉由活動中心，讓社區長者有社會參與、快樂學習、關懷照顧，促進社區發展。

北埔 長照 新竹

延伸閱讀

芝山國小設置日照爆衝突 家長不滿施工影響暑輔

基隆高地社區面臨缺水危機 謝國樑想出一招盼軍方幫忙

打造友善高齡城市 黃偉哲：一國中學區一日照年底完成

弘光科大師生到三民好宅社會服務站 義剪按摩服務住戶

相關新聞

苗栗苑裡一年一度「鬼門關夜市」即將開市 公所規畫燈海趕工中

有限定版夜市之稱的苗栗縣苑裡鎮一年一度「鬼門關夜市」，26日即將熱鬧登場，公有市場管委會已申請路權要直接封街辦普渡，公所...

改善高鐵新竹站等交通工程 立院交通委員會竹縣會勘

立法院交通委員會今蒞竹縣考察新竹地區交通建設，召集交通部次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園等出席，國民黨立委林為洲、林思銘領軍會...

影／新竹北埔行政中心待建 地方還爭取多項建設盼縣府協助

新竹縣府主管會報「縣政新幹線」今天下鄉到北埔鄉與地方交換意見，縣長楊文科率一級局處首長開會，並邀請北埔鄉各級民代參與，地...

亻厓講客苗栗就係慶 苗栗推動客語四連霸

苗栗縣推動客語為通行語成效評核，縣府連續4年獲得優等打造「四連霸」佳績，上年度並有11鄉鎮市獲優等、佳等，表現全國最亮眼...

北埔鄉三村聯合活動中心揭牌 在地長者將有完善長照

新竹縣北埔鄉的北埔村、南興村及大湖村一直以來都缺少無障礙集會場地，經過縣府及公所爭取，還歷經7年才完工，今天上午正式揭牌...

力邀旅遊達人分享竹市獨家遊程 市府最高獎5萬元

新竹市政府歡迎民眾來新竹市深度旅遊，連續7年推出「小塹有約-新竹市小旅行」活動，今年也力邀喜愛旅行的民眾分享自己在新竹的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。