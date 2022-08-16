北埔鄉三村聯合活動中心揭牌 在地長者將有完善長照

新竹縣北埔鄉的北埔村、南興村及大湖村一直以來都缺少無障礙集會場地，經過縣府及公所爭取，還歷經7年才完工，今天上午正式揭牌啟用，未來每一村各自使用一層樓，還有長照服務據點進駐，為在地長者提供服務。

北埔鄉公所表示，地方從2014年就開始爭取興建活動中心，才在內政部及新竹縣府補助下，公所再自籌5百萬元，終於在去年取得使用執照，不過為了讓空間利用多元化，活動中心又再裝修，還增設廚房及空調，並進駐長照服務站，上個月正式通過驗收，今天啟用。

縣府社會處表示，活動中心鄰近北埔老街、市場，機能十分便利，是當地居民辦理活動、共餐、關懷據點及長照等重要集會地，未來不只照顧長輩，作為年輕人出外工作的支持後盾，也可以規畫親子活動、社區講座及各種藝文研習課程等，大大提升活動中心使用多元性，盼提升鄉親生活品質。

縣長楊文科上午在揭牌儀式上，也特別感謝鄉公所及代表會攜手努力，讓活動中心順利落成，他也盼提倡社區零暴力，讓北埔鄉這個純樸的小鎮，能夠保持它好山好水好人情的面貌。

三村聯合活動中心將交由北埔、南興及大湖社區發展協會分別於活動中心內各自管理場域，目前分層交由各社區使用，1樓南興社區、2樓大湖社區、3樓北埔社區，作為社區民眾集會及辦理各項文康育樂活動場所。

其中南興社區發展協會在該樓層設置社區關懷據點暨C級巷弄長照站、北埔鄉樂齡學習中心、伯公照護站及新竹台大分院巡迴醫療服務站等，希望藉由活動中心，讓社區長者有社會參與、快樂學習、關懷照顧，促進社區發展。