苗栗苑裡一年一度「鬼門關夜市」即將開市 公所規畫燈海趕工中

有限定版夜市之稱的苗栗縣苑裡鎮一年一度「鬼門關夜市」，26日即將熱鬧登場，公有市場管委會已申請路權要直接封街辦普渡，公所也規畫要在主要道路-為公路的起點，在苑裡火車站周邊設置燈海，普「鬼」與民同渡，一起逛夜市。

苑裡鎮長秋東說，「鬼門關夜市」只有每年農曆7月29日才會開市，近年來都吸引超過300攤攤商進駐，整夜超過6000人造訪，市區往火車站的主要道路為公路幾乎被人潮塞滿，當夜熱鬧程度完勝逢甲夜市、饒河夜市等知名觀光夜市。

他說，其由來是因為每年「鬼門關」當晚，苑裡公有市場攤商都會辦普渡大會，還會請劇團來演戲，讓好兄弟能滿足而去；人潮就是錢潮，商機吸引更多攤商前來擺攤，每年逛夜市的返鄉遊子及遊客也愈來愈多，公有市場管委會預期夜市規模擴大，日前已申請路權要直接封街熱鬧辦普渡。