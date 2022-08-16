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力邀旅遊達人分享竹市獨家遊程 市府最高獎5萬元
新竹市政府歡迎民眾來新竹市深度旅遊，連續7年推出「小塹有約-新竹市小旅行」活動，今年也力邀喜愛旅行的民眾分享自己在新竹的獨家遊程，即日起至9月15日開放報名投稿，最高獎金5萬元。市府也希望藉由民眾分享獨特遊程，讓更多人了解新竹之美。
市府城市行銷處統計，「小塹有約」活動邁入第7年，帶民眾深入認識新竹特色景點與美食，也挖掘出不少舊城區的店家文化，至今已累積5717人報名參加，另隨城市發展及推廣，新竹市每年遊客人次從2017年的721萬人次，到2020年已突破1000萬人次。
城銷處指出，2022「心。築故事館」－小塹有約遊程規畫競賽目前已開放報名，分為圖文組及影音組，將從中各選出5組優勝作品，圖文組最高獎1萬5千元，影音組最高獎金5萬元，歡迎喜歡規劃旅行並擅用圖文或影音分享旅遊趣事的各路好手報名參加。
城銷處處長林正光表示，常聽說「高手在民間」，不論學生、社會人士、飯店業者、旅行社及特色店家，都可藉此機會將尚未公開發布的新竹市私房旅遊行程與故事分享出來。詳情可上https://reurl.cc/AO76jp 或新竹市政府城市行銷處官網了解。
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