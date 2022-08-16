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桃園大貨車禁行路段科技執法見成效 5區再增5路段取締

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
交通局新增5處大貨車科技執法取締違規行駛。圖／交通局提供
交通局新增5處大貨車科技執法取締違規行駛。圖／交通局提供

桃園市交通局今天表示，龜山、八德、蘆竹、大溪與觀音5個行政區再新增5處「大貨車禁行」科技執法，即日起宣導，9月1日開始執法。

交通局指出，市政府去年首度啟用觀音區中山路二段（環中路東西兩側間），以及蘆竹區南山路三段（山外路口至山林路口間）等2處大貨車禁行科技執法，今年違規案件數下降已逾7成，顯示科技執法確實有成效，除確保民眾安全外，也助於減輕員警勤務負擔。

交通局說明，為改善大貨車與砂石車未經申請違規行駛禁行路段，造成民眾安全疑慮，5處新增「大貨車禁行」違規偵測科技執法路段，包括龜山區青山路二段（往龜山方向）全日禁行6.5噸以上大貨車，八德區義勇街、蘆竹區南山北路一段全日禁行15噸以上大貨車，大溪區埔頂路二段上午7至8、中午12至1點，下午3至6點時段禁行15噸以上大貨車及砂石車，觀音區仁愛路二段全日禁行砂石車，貨車司機必須依規定申請通行，否則都屬於違規行駛。

交通局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，呼籲大貨車駕駛人依規定申請禁行路段大貨車通行證，共同創造友善的交通安全環境。

交通局也在地上畫上禁行標示。圖／交通局提供
交通局也在地上畫上禁行標示。圖／交通局提供

桃園

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