竹市首座社宅「中雅安居」要來了 都審通過年底開工

新竹市首座社會住宅「中雅安居」由國家住都中心與市府共同規畫，代理市長陳張賢今天說，該社宅今年8月初已經通過新竹市都市設計審議核定程序，預計今年底開工。中雅安居將興建地下3層、地上21層、總戶數640戶，非六都決標案件戶數最多社宅。

中雅安居基地位於經國路與延平路交叉口，緊臨經國路、公道三路，基地面積達9000平方公尺。依都市設計審議決議，社宅將結合相鄰基地，整體規畫都市開放空間及綠帶系統，採雙排喬木林蔭退縮人行空間、留設千坪休憩式樹蔭廣場，串連凌雲公園及延平路。

陳章賢說，首座社宅「中雅安居」採雙塔設計，將興建地下3層、地上21層、總戶數640戶。預計將有套房、二房、三房等滿足居住需求，另因應高齡化社會及竹市兒童城市、高生育率獨特DNA，同步規畫幼兒園、日照中心等，創造全齡友善居住環境。

都市發展處長許志瑞進一步說明，中雅安居共規畫套房404戶、二房型182戶、三房型54戶，並規畫140坪幼兒園，提供住戶及周邊居民幼童收托場所，最多可收托90名幼童；另設置85坪日照中心，約可照護30名年長者。

中雅安居社宅基地距台一線、東西向快速道路僅10分鐘車程，也將提供293輛汽車停車位及653輛機車位，未來也將結合鄰地公辦都更計畫，留設整體開放空間，創造大面積綠林綠海，結合公眾使用串聯形塑共同良好開放空間。