快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園文青水園水資源回收中心 獲德國雙設計獎

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
全球第一座榮獲國際四大設計獎之污水廠-文青水園水資源回收中心，雙獲德國Red Dot Award及Iconic Awards設計獎。圖／水務局提供
全球第一座榮獲國際四大設計獎之污水廠-文青水園水資源回收中心，雙獲德國Red Dot Award及Iconic Awards設計獎。圖／水務局提供

全台最美水資中心-文青水園水資源回收中心，「2022 Next Water science gallery流動的科學，不思議的水」美學展覽，雙獲德國Red Dot Award(紅點設計) 及Iconic Awards設計獎殊榮。

其中紅點設計獎更是有「國際工業設計的奧斯卡」之稱，每年吸引全球50多個國家、近萬件作品參獎，文青水園水資中心能中突圍獲獎，實屬不易，屆時該作品將在德國Essen的紅點博物館展出，讓世界見證了台灣設計創新能力。

桃園市長鄭文燦說，污水處理廠過去給民眾一種髒、臭的刻板印象避之唯恐不及，然而污水處理廠又是「民眾所需，民眾所避」，民眾需要的一定要給，民眾所避的我們要去改變，從民眾所避變成民眾所親，而且要變得更好，本次將一座運行中污水處理廠，透過展覽轉譯理性的污水處理專業，邀請民眾進入其中。

整體展場規劃以Science Gallery為概念，將水科學與美學結合展覽，並透過燈光與多媒體的展演形式，將「桃園公共污水規劃」、「生活污水處理流程」、「水科學」等主題進行展覽，轉化一般民眾對廠區的生硬、理性印象，並且在聲光饗宴下，汲取更多水科學知識，無形中污水處理廠建設已經潛移默化民眾的心理，讓民眾對污水處理廠建設不再抗議，反而是歡迎來這裡建設污水處理廠，打造優質且舒適環境一直都是桃園市政府積極努力的目標。

桃園市政府水務局表示，德國紅點設計獎、德國IF產品設計獎、美國IDEA獎與日本G-Mark併稱為國際四大設計獎。其中紅點設計獎是德國設計協會於1955年創立，被定義為一種「好設計品質」的認證標章。

此次獲得的2大設計獎項，除了對市府品牌設計的肯定外，更是成為次世代污水處理廠的典範，透過美學導入，讓民眾親身感受與體驗，成功轉型污水處理廠的刻板印象，不再只是公共設備與工作場域，呼應文青水園取用「莫比斯環」循環不息概念，更是一座多元且完整的公民教育基地，讓市民生活空間，不只水與日常，更能強化公民認同的無限正向循環。

全球第一座榮獲國際四大設計獎之污水廠-文青水園水資源回收中心，雙獲德國Red Dot Award及Iconic Awards設計獎。圖／水務局提供
全球第一座榮獲國際四大設計獎之污水廠-文青水園水資源回收中心，雙獲德國Red Dot Award及Iconic Awards設計獎。圖／水務局提供

污水 德國 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

台南水資源回收中心 6月完工

台南公布永康汙水下水道接管1.5萬戶成果 宣告二期啟動

南投竹山工業區汙水將納管處理 解決汙水排放問題

河流受汙染漂數十噸死魚 波蘭、德國調查 疑是有毒物質

相關新聞

苗栗苑裡一年一度「鬼門關夜市」即將開市 公所規畫燈海趕工中

有限定版夜市之稱的苗栗縣苑裡鎮一年一度「鬼門關夜市」，26日即將熱鬧登場，公有市場管委會已申請路權要直接封街辦普渡，公所...

影／新竹北埔行政中心待建 地方還爭取多項建設盼縣府協助

新竹縣府主管會報「縣政新幹線」今天下鄉到北埔鄉與地方交換意見，縣長楊文科率一級局處首長開會，並邀請北埔鄉各級民代參與，地...

亻厓講客苗栗就係慶 苗栗推動客語四連霸

苗栗縣推動客語為通行語成效評核，縣府連續4年獲得優等打造「四連霸」佳績，上年度並有11鄉鎮市獲優等、佳等，表現全國最亮眼...

北埔鄉三村聯合活動中心揭牌 在地長者將有完善長照

新竹縣北埔鄉的北埔村、南興村及大湖村一直以來都缺少無障礙集會場地，經過縣府及公所爭取，還歷經7年才完工，今天上午正式揭牌...

力邀旅遊達人分享竹市獨家遊程 市府最高獎5萬元

新竹市政府歡迎民眾來新竹市深度旅遊，連續7年推出「小塹有約-新竹市小旅行」活動，今年也力邀喜愛旅行的民眾分享自己在新竹的...

桃園大貨車禁行路段科技執法見成效 5區再增5路段取締

桃園市交通局今天表示，龜山、八德、蘆竹、大溪與觀音5個行政區再新增5處「大貨車禁行」科技執法，即日起宣導，9月1日開始執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。