桃園文青水園水資源回收中心 獲德國雙設計獎

全台最美水資中心-文青水園水資源回收中心，「2022 Next Water science gallery流動的科學，不思議的水」美學展覽，雙獲德國Red Dot Award(紅點設計) 及Iconic Awards設計獎殊榮。

其中紅點設計獎更是有「國際工業設計的奧斯卡」之稱，每年吸引全球50多個國家、近萬件作品參獎，文青水園水資中心能中突圍獲獎，實屬不易，屆時該作品將在德國Essen的紅點博物館展出，讓世界見證了台灣設計創新能力。

桃園市長鄭文燦說，污水處理廠過去給民眾一種髒、臭的刻板印象避之唯恐不及，然而污水處理廠又是「民眾所需，民眾所避」，民眾需要的一定要給，民眾所避的我們要去改變，從民眾所避變成民眾所親，而且要變得更好，本次將一座運行中污水處理廠，透過展覽轉譯理性的污水處理專業，邀請民眾進入其中。

整體展場規劃以Science Gallery為概念，將水科學與美學結合展覽，並透過燈光與多媒體的展演形式，將「桃園公共污水規劃」、「生活污水處理流程」、「水科學」等主題進行展覽，轉化一般民眾對廠區的生硬、理性印象，並且在聲光饗宴下，汲取更多水科學知識，無形中污水處理廠建設已經潛移默化民眾的心理，讓民眾對污水處理廠建設不再抗議，反而是歡迎來這裡建設污水處理廠，打造優質且舒適環境一直都是桃園市政府積極努力的目標。

桃園市政府水務局表示，德國紅點設計獎、德國IF產品設計獎、美國IDEA獎與日本G-Mark併稱為國際四大設計獎。其中紅點設計獎是德國設計協會於1955年創立，被定義為一種「好設計品質」的認證標章。