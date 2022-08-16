新竹火車站附近查獲白牌車違法載客 開罰駕駛10萬元

新竹市監理站為遏止白牌車載客歪風，不定期與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，日前根據民眾檢舉地點一舉在新竹火車站附近攔查1輛違規營業車輛，並依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照與汽車牌照各4個月，呼籲用路人注意。

站方指出，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，新竹市監理站會同警察局交通隊在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

12日聯合稽查小組出動成功查獲一輛黑色白牌車載客，經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處10萬元以上20萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

新竹市監理站站長周景朗表示，白牌車為一般自用車，駕駛資格、車輛安全及保險等未受營業車相關規範，駕駛人、車輛及保險易存有違規情事，如駕駛人駕駛執照為吊註銷狀態或車輛有逾檢情形，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

由於白牌車暗藏乘車風險，監理站再次呼籲民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，以確保乘客安全及權益，有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。