出席國際獅子會總監交接慶典 鄭文燦感謝獅友投入公益

桃園市長鄭文燦今晚間前往八德區，出席國際獅子會300G2區台灣總會台灣省第十聯合會「第18、19屆總監交接慶典」，見證第18屆總監胡耀輝與第19屆總監劉貴足的交接儀式。

鄭文燦也代表蔡英文總統頒贈「德孚眾望」賀辭予新任總監劉貴足。鄭文燦表示，國際獅子會是台灣最大的NGO，也是桃園最大的社團，過去兩年半疫情期間，國際獅子會與社會沒有距離。

他親身見證並參與獅友們執行各項服務的成果，因此，他特別表達對國際獅子會的感謝與肯定。鄭文燦也說，桃園是「獅子精神」最重要的搖籃，期許劉貴足總監接任後，繼續發揚獅子精神，讓國際獅子會更加茁壯。

鄭文燦指出，桃園持續改變，過去8年交出好成績，成為全台灣成長最快且進步最多的城市，當其他縣市面臨人口減少的挑戰時，桃園在8年內增加21萬人，是全國人口成長最多的縣市。

此外，桃園民間社團的力量也不斷成長，國際獅子會的分會數量與會員人數都增加，他特別感謝在各區、各分會的領導下，獅友投入社會公益工作，讓新進的獅友們也能感受到價值與意義，因而願意在工作之餘，投入國際獅子會的各項服務。

鄭文燦談到，自己年輕時就加入國際獅子會，也曾擔任過會長，因此他非常清楚，當手心向下、有能力服務社會的時候，是金錢也買不到的成就感，他期盼桃園與國際獅子會一起成長、更加茁壯。