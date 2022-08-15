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解決桃園龍南路交通不便 鄭文燦：拓寬276公尺4線通車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）主持平鎮區龍南路道路拓寬第一期276公尺通車。圖／工務局提供
桃園市長鄭文燦（左三）主持平鎮區龍南路道路拓寬第一期276公尺通車。圖／工務局提供

桃園市長鄭文燦今天主持平鎮區龍南路道路拓寬工程第一期工程通車典禮，打通平鎮龍南路至八德仁和路約276公尺道路，鄭文燦表示，該工程總共斥資5751萬元，將原先14公尺雙向車道拓寬為路幅30公尺雙向4車道，解決鄉親多年來積極爭取該路拓寬交通問題。

桃園市府工務局表示，平鎮區龍南路道路拓寬工程，為中壢、大溪主要聯繫道路，目前為15公尺雙向道路，全長906公尺，計畫拓寬為30公尺雙向4線道，第一期自平鎮區龍南路760號前至八德區仁和路、長約276公尺，第二期將從新生路延伸至霄裡池約630公尺，因拆遷戶多，市府未來依市府財源及用地取得檢討辦理。

鄭文燦表示，龍南路為串聯平鎮、八德、大溪的重要道路，原先存在道路路型不佳、路幅狹小問題，易造成交通壅塞或發生車禍事故，地方居民爭取全線拓寬，考量大溪仁和路兩側涉及建物拆遷和徵收，整體工程經費龐大，市府審慎研議先做第一期工程，優先使用公有地，爭取內政部補助4854萬元及市府配合經費總共5751萬元，去年8月動工，完工通車可解決居民交通問題。

他表示，龍南路道路拓寬第一期工程自平鎮區龍南路至八德區仁和路276公尺道路，拓寬後為雙向4車道，配合路側擋土牆、景觀植栽、人行道優化等設計，兼顧道路安全與景觀，大幅改善路空間，提高行車安全，也是桃園推動開瓶計畫成功的代表作。

桃園市長鄭文燦主持平鎮區龍南路道路拓寬第一期276公尺通車，解決當地居民交通煩惱。圖／工務局提供
桃園市長鄭文燦主持平鎮區龍南路道路拓寬第一期276公尺通車，解決當地居民交通煩惱。圖／工務局提供

桃園市長 鄭文燦 車道

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