曇花一現？ 桃園「休閒農業區」自主營運能力遭質疑

桃園目前公告畫定10處休閒農業區，但僅復興和觀音休區財務營運自籌率達80%以上，自主運作比率低，引發議員質疑。市府農業局表示，目前休區均無被中央要求退場，會持續輔導休區農場發展及轉型。

桃園升格直轄市後，農業局成立休閒農業科，陸續在觀音、大溪、龍潭、蘆竹、大園、楊梅、新屋等地設置休區，並以「1休區1花卉」作為重要農業政策。累積至今，桃園休區數量已達10處，另預計申請5處、3處規畫中。

不過，根據農業局統計，2020年各休區發展協會財務營運自籌率，達到80%以上者僅有復興暨大溪台七桃花源休區，70%以上4家、其餘5家未達70%；到了去年，觀音蓮花園休閒農業區才突破80%。

議員郭麗華質疑，各休區成立約4、5年時間，但能自主營運者有限，她真心期盼每個休區獨立自主，不是每年都要政府編列預算， 創造10天到1個月不等的花季，這樣只是曇花一現而已，建議休區要跟各地農會產銷班結合，相互拉抬效益。

議員謝美英指出，觀音蓮花休區目前正在舉辦蓮花季，但過去「北觀音、南白河」景象已不復見，蓮花栽種面積逐年減少，業者感嘆「幾年前賺的都燒光了」，農業局除了持續申請休區，也應協助休區轉型。

議員李柏坊表示，休區應互相串聯讓遊客跨區遊憩，「要整體規畫而非單一作戰」，每個休區品牌、特色要夠明確，避免一盤散沙。

農業局長郭承泉表示，市府都有介入輔導，提高休區自主營運能力，除舉辦花季，也規畫附加活動，像是觀音蓮花休區就打造南瓜節，拉長休區的生命周期。

農業局表示，農委會有休區退場機制，不過桃園休區目前均無被中央要求退場，市府每年編列3510萬元辦理休區整合行銷、評鑑輔導等工作，截至今年8月15日，總計輔導122家休閒農場發展農產品、農體驗活動，待休區農場會員壯大，自籌能力自然提升。