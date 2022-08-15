新竹縣首發農業政策白皮書 要用科技創造農業新價值
新竹縣政府首次公布「新竹縣農業政策白皮書」強調以永續農業、多元創新、幸福農民為核心，要作為發展未來10年新竹縣農業的主軸，更鼓勵在地人多吃在地農產的「地產地銷」政策，還要大力用科技幫助農民，創造農業新價值。
農業處長范萬釗表示，新竹縣農業政策白皮書歷經年餘，邀請各界專家學者、農業團體、農會及農民朋友提供意見及專業分析，同時盤點縣內農業資源、確立發展目標，未來農業處的預算將依照白皮書制定方向編列，希望透過一致的發展方向提高農業產值，也期望增加農民收入。
新竹縣農業政策白皮書具體3方向，第一是要推動友善農業，並且擴大地產地消、減少碳排及發展循環經濟的目標；第二是要結合新竹縣科技大縣的實力，將科技用在農業創新，提高產值，甚至創造新的產值；第三是結合農村再生，並推三保一金政策，打造適合老農宜居的農村。
農業處特別說明三保一金政策，是包含農業保險、農民職災保險、農民健康保險，以及農民退休儲金，縣政府去年起就已經開始全額補助農民職災保險保費，未來也會拉高預算在農保，為農損災害提供保障。
參與白皮書制定的台大森林系教授邱祈榮表示，新竹縣有8萬多農民，除了農業具有許多亮點，也因是科技大縣，只要用科技導入多元創造的能力，就能提升農業產值。
竹北市農會總幹事馮濬傑指出，竹北是北部最重要的稻米產地，不過前2年因缺少導致停灌休耕，為了因應未來氣候改變，白皮書內容也鼓勵稻農轉作雜糧，減少用水，因此竹北近年大力推廣種植黑豆，也經農業處輔導讓黑豆進校園、黑豆入菜，發展在地新特色。
縣議員蔡志環以身為農家子弟的經驗表示，用科技創造農業新價值非常重要，過去是以機械代替人力的農業機械化，未來就是要用科技發展智慧農業，透過不斷改變，才不會讓農業發展停滯、被淘汰，也建議縣政府加強網路銷售管道，例如竹北烏魚子品質已不輸其他產區，但缺乏行銷，因此希望農業處多輔導，讓在地農特產可以行銷全世界。
農業處表示，科技創造農業新價值，目前已經在做的就有畜牧場加裝太陽能板、推動全縣農產品3章1Q認證，未來還要在10年內建置線上農民市場，用縣府的資源行銷新竹縣在地農產，提升農產品能見度。
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