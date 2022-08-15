18、19日路面測量作業 封閉台61線苑裡至通霄高架路段

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理「台61線110k-128k路面擇要修復工程」路面測量作業，本月18、19日進行路面測量作業 封閉台61線苑裡至通霄高架路段 ，駕駛人請依指示改道行駛台1線替代道路。

苗栗工務段指出，18日上午9點起至18日晚間8點止，封閉台61線 121K(通霄)至134K(大甲)南向高架路段主線車道，

改道期間，行駛該路段車輛，請於台61線120K+600(通霄一)南下出口匝道匯出，行駛台1線接苗140再銜接台61線平面替代道路，至台61線134K+700 (大甲匝道)再匯入主線往南行駛。

19日上午9點起至19日下午5點止，封閉台61線134K+600(大甲)至120K+800(通霄) 北向高架路段主線車道，原行駛該路段車輛，請於台61線134K+600 (大甲匝道)匯出，行駛橋下平面道路，到苑裡銜接苗140及台1線替代道路，至台61線120K+800(通霄一)北上入口匝道再匯入主線往北行駛。