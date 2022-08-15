快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯動工 星空隧道獨一無二

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工。記者范榮達／攝影

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工，提供孩童在星空隧道中，及周遭自然環境結合溜滑梯的獨一無二體驗，市長邱鎮軍並宣告功維敘加貓裏休閒農業區，苗栗市後花園成形。

縣政府推動「公園2.0」，打造一鄉鎮一特色公園，年底前將完工13座，另在苗栗市功維敘南口執行遊憩空間及環境營造工程，亮點滾輪溜滑梯是全縣第一座，高5.5公尺，長約31公尺，因鋼造結構，受到原物料上漲影響，原計畫經費1000萬元，追加300萬元，第四次招標才標出去。

今天動土典禮，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及行政院顧問徐定禎等人都出席，社區舞蹈表演，氛氛相當熱鬧，建築師簡報指出，溜滑梯前半段隧道式設計，呼應功維敘隧道內七彩LED燈光，將有立體彩色投射，有置身星空的感覺。

此外，下半段滑道開放式，與周遭的青青草原、獨角仙生態觀察休閒區等環境結合，加上滾輪溜滑梯，有截然不同磨石子溜滑梯的趣味， 預計明年2月完工，家長可以帶著小孩遊憩，拉近親子的距離。

邱鎮軍表示，功維敘隧道增加滾輪溜滑梯設施，市公所還計畫800萬元改善步道，另市公所在三湖道旁租了七分地種花，預計今年9、10月盛開，也將成為拍照打卡景觀，加上附近一帶貓裏休區的茶產業等特色，打造後花園，吸引更多的觀光客願意花更多的時間留在苗栗市，帶動相關產業。

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工。記者范榮達／攝影

溜滑梯 行政院 徐耀昌

延伸閱讀

臉書預測2022縣市長當選名單 苦苓賭雞排預測桃園「他」贏

被爆太強勢？ 鍾東錦：坦然接受黨內謾罵跟詆毁

苗栗提名引鍾東錦不滿 黃健庭：要消耗很多件防彈背心

朱立倫藉口黨章卡提名？ 鍾東錦：按字解釋 很清楚

相關新聞

桃園鐵道遺跡保存惹議 教授：活化與開發非對立

爭議多時的「桃園捷運綠線G07站涉及文化資產後續保存及活化計畫」在6月29日的桃園市考古遺址審議會中通過，日前工程單位已經非常有效率的將具有百年以上歷史的清朝鐵道填平、灌漿，接下來工程單位所指稱遭考古遺址延宕的工程即可繼續進行。

18、19日路面測量作業 封閉台61線苑裡至通霄高架路段

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理「台61線110k-128k路面擇要修復工程」路面測量作業，本月18、19...

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯動工 星空隧道獨一無二

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工，提供孩童在星空隧道中，及周遭自然環境結合溜滑梯的...

為明年全中運在竹縣暖身 新竹縣運會今天登場

新竹縣2022年全縣運動會今天上午在竹北天后宮舉行祈福儀式，並且傳遞聖火一路奔赴新竹縣體育場正式開幕，縣長楊文科勉勵選手...

苗栗縣新登錄「南庄事件史蹟」 成為全台第4處史蹟

台灣有形文化資產再增1件！苗栗縣政府上週四辦理「111年度苗栗縣原住民族有形文化資產審議會」，經過委員會討論審議通過，將...

桃機航廈接駁 擬改電動巴士

桃園機場正在新建第3航廈，桃園機場公司表示，未來各航廈間的交通連接，配合國家電動車發展政策，擬由現行的軌道系統評估改為電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。