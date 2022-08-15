苗栗縣第一座滾輪溜滑梯動工 星空隧道獨一無二

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工，提供孩童在星空隧道中，及周遭自然環境結合溜滑梯的獨一無二體驗，市長邱鎮軍並宣告功維敘加貓裏休閒農業區，苗栗市後花園成形。

縣政府推動「公園2.0」，打造一鄉鎮一特色公園，年底前將完工13座，另在苗栗市功維敘南口執行遊憩空間及環境營造工程，亮點滾輪溜滑梯是全縣第一座，高5.5公尺，長約31公尺，因鋼造結構，受到原物料上漲影響，原計畫經費1000萬元，追加300萬元，第四次招標才標出去。

今天動土典禮，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及行政院顧問徐定禎等人都出席，社區舞蹈表演，氛氛相當熱鬧，建築師簡報指出，溜滑梯前半段隧道式設計，呼應功維敘隧道內七彩LED燈光，將有立體彩色投射，有置身星空的感覺。

此外，下半段滑道開放式，與周遭的青青草原、獨角仙生態觀察休閒區等環境結合，加上滾輪溜滑梯，有截然不同磨石子溜滑梯的趣味， 預計明年2月完工，家長可以帶著小孩遊憩，拉近親子的距離。