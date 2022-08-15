為明年全中運在竹縣暖身 新竹縣運會今天登場

新竹縣2022年全縣運動會今天上午在竹北天后宮舉行祈福儀式，並且傳遞聖火一路奔赴新竹縣體育場正式開幕，縣長楊文科勉勵選手全力以赴，同時表示要將縣運會當成訓練場「以賽代訓」，期望明年選手們在全中運賽場上能更上一層樓，將榮耀留在新竹縣。

楊文科致詞表示，明年新竹縣將主辦全中運，所以今年的縣運會就「以賽代訓」，做為明年全中運的前哨戰，縣府會好好栽培所有選手，更從今年開始，只要在全國比賽得名，就提供培育獎助金，選手們到外地參賽，也會由縣府支應差旅費、住宿費，就是希望讓選手們不要有後顧之憂。

楊文科提到，今年全中運賽場上，新竹縣代表隊就摘下16面金牌，還有14銀、29銅，是新竹縣有史以來最好成績，楊文科也為選手打氣「希望明年所有選手在新竹縣主場，拿下更多獎牌」，也鼓勵優秀的選手出國比賽、為國爭光。

今天上午縣運會祈福儀式在竹北天后宮舉行，祈求運動會圓滿順利，並在媽祖的見證下點燃聖火，由竹北博愛國中校長郭雅玲將聖火傳遞給聖火隊，並且一路跑進會場，半小時後聖火順利抵達新竹縣體育場進場，並升國旗、唱國歌，同時進行運動員宣誓，正式展開為期4天比賽。

縣府教育局指出，今年全縣運動會共有1273名選手將在運動場上比拚實力、互相較勁，不過除了選手之外，同時還有上百名工作人員參與，讓縣運會每項比賽準備、賽程都能運作順利，同時也是為明年全中運在竹縣暖身，讓所有縣運會參與人員都能有個經驗。

縣府持續投入體育資源，今年3月公告的「新竹縣績優運動潛力選手培訓補助金發放要點」即是鼓勵選手們在全國性比賽中，只要獲得前3名，就能按月領取培訓補助金，其中第一名為每月4千元，以鼓勵選手未來可以持續投入到全國性、國際性的體育競賽。