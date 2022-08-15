苗栗縣新登錄「南庄事件史蹟」 成為全台第4處史蹟

台灣有形文化資產再增1件！苗栗縣政府上週四辦理「111年度苗栗縣原住民族有形文化資產審議會」，經過委員會討論審議通過，將「南庄事件史蹟」登錄成為全台第4處史蹟 ，厚植地方文化。

縣府文化觀光局指出，新登錄史蹟「南庄事件史蹟」，以「萬善諸君之義塚」、「南江水岸公園」為史蹟定著地點；整體符合「原住民族文化資產處理辦法」第13條第1項第 1款基準，經出席委員決議登錄為苗栗縣史蹟。

台灣現有史蹟分別為「霧社事件‧馬赫坡古戰場暨運材古道」、「馬場町刑場」、「明清金門城遺跡」，「南庄事件史蹟」將成爲第4處史蹟。日治時期日籍人士於南庄從事開墾，因與原住民對於契約的認知歧異、日籍人士積欠土地租費、原住民族只能擁有地上權而沒有土地所有權的政策推行等因素，日籍人士與原住民族衝突不斷。

1902年，日阿拐聯合賽夏族、泰雅族、客家人起事失敗、相關人事逃逸藏匿後，後日本當局以欲達成和解為由辦理「歸順式」，日阿拐與鹿場泰雅族頭目薛大老等率領眾人前往參加，隨後軍警在歸順式上槍殺薛大老等30多名參與者，但日阿拐即時逃離現場，史稱南庄事件。

目前位於南庄國中校園裡的「萬善諸君之義塚」埋葬了許多當時的殉難者，「南江水岸公園」則為當時歸順式舉辦的場所。

文化觀光局長林彥甫表示，經過這次審議後，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產計90件，含國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築58處、史蹟1處、文化景觀4處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，保存珍貴在地歷史與記憶，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，並將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，保存珍貴文化資產。

南庄鄉長羅春蓮則表示，今年是南庄事件120周年，目前已將該史蹟兩處地點納入南庄觀光導覽路線的景點，地方也已成立協會，規畫後續觀光導覽等細節工作，同時也將向文化部爭取經費，舉辦相關文化活動辦及古蹟的管理維護。