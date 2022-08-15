快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

苗栗縣新登錄「南庄事件史蹟」 成為全台第4處史蹟

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
南庄事件史蹟登錄成為全台第4處史蹟 ，其中「南江水岸公園」為當時歸順式舉辦的場所。圖／苗栗縣政府提供
南庄事件史蹟登錄成為全台第4處史蹟 ，其中「南江水岸公園」為當時歸順式舉辦的場所。圖／苗栗縣政府提供

台灣有形文化資產再增1件！苗栗縣政府上週四辦理「111年度苗栗縣原住民族有形文化資產審議會」，經過委員會討論審議通過，將「南庄事件史蹟」登錄成為全台第4處史蹟 ，厚植地方文化。

縣府文化觀光局指出，新登錄史蹟「南庄事件史蹟」，以「萬善諸君之義塚」、「南江水岸公園」為史蹟定著地點；整體符合「原住民族文化資產處理辦法」第13條第1項第 1款基準，經出席委員決議登錄為苗栗縣史蹟。

台灣現有史蹟分別為「霧社事件‧馬赫坡古戰場暨運材古道」、「馬場町刑場」、「明清金門城遺跡」，「南庄事件史蹟」將成爲第4處史蹟。日治時期日籍人士於南庄從事開墾，因與原住民對於契約的認知歧異、日籍人士積欠土地租費、原住民族只能擁有地上權而沒有土地所有權的政策推行等因素，日籍人士與原住民族衝突不斷。

1902年，日阿拐聯合賽夏族、泰雅族、客家人起事失敗、相關人事逃逸藏匿後，後日本當局以欲達成和解為由辦理「歸順式」，日阿拐與鹿場泰雅族頭目薛大老等率領眾人前往參加，隨後軍警在歸順式上槍殺薛大老等30多名參與者，但日阿拐即時逃離現場，史稱南庄事件。

目前位於南庄國中校園裡的「萬善諸君之義塚」埋葬了許多當時的殉難者，「南江水岸公園」則為當時歸順式舉辦的場所。

文化觀光局長林彥甫表示，經過這次審議後，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產計90件，含國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築58處、史蹟1處、文化景觀4處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，保存珍貴在地歷史與記憶，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，並將持續致力於縣內文化資產的維護與發揚，保存珍貴文化資產。

南庄鄉長羅春蓮則表示，今年是南庄事件120周年，目前已將該史蹟兩處地點納入南庄觀光導覽路線的景點，地方也已成立協會，規畫後續觀光導覽等細節工作，同時也將向文化部爭取經費，舉辦相關文化活動辦及古蹟的管理維護。

南庄 文化資產 原住民

延伸閱讀

台北古蹟日推8條路線 老房子影像徵件明起開跑

原住民豐年祭喝小米酒熱烈 張善政：換堅盼選舉回正軌

辦活動釘大沙灣石圍遺構毀損 基市府痛心：罰30到200萬

棒球／台南市少棒代表隊7校精英小將 備戰全國原住民族運動會

相關新聞

桃園鐵道遺跡保存惹議 教授：活化與開發非對立

爭議多時的「桃園捷運綠線G07站涉及文化資產後續保存及活化計畫」在6月29日的桃園市考古遺址審議會中通過，日前工程單位已經非常有效率的將具有百年以上歷史的清朝鐵道填平、灌漿，接下來工程單位所指稱遭考古遺址延宕的工程即可繼續進行。

18、19日路面測量作業 封閉台61線苑裡至通霄高架路段

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理「台61線110k-128k路面擇要修復工程」路面測量作業，本月18、19...

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯動工 星空隧道獨一無二

苗栗縣第一座滾輪溜滑梯今天在苗栗市功維敘隧道南口動土，預計明年2月完工，提供孩童在星空隧道中，及周遭自然環境結合溜滑梯的...

為明年全中運在竹縣暖身 新竹縣運會今天登場

新竹縣2022年全縣運動會今天上午在竹北天后宮舉行祈福儀式，並且傳遞聖火一路奔赴新竹縣體育場正式開幕，縣長楊文科勉勵選手...

苗栗縣新登錄「南庄事件史蹟」 成為全台第4處史蹟

台灣有形文化資產再增1件！苗栗縣政府上週四辦理「111年度苗栗縣原住民族有形文化資產審議會」，經過委員會討論審議通過，將...

桃機航廈接駁 擬改電動巴士

桃園機場正在新建第3航廈，桃園機場公司表示，未來各航廈間的交通連接，配合國家電動車發展政策，擬由現行的軌道系統評估改為電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。