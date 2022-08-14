遠東巨城購物中心年中慶登場 上半年業績逆勢成長　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
全台首場「超人力霸王親子足球保衛戰」在遠東巨城購物中心，主角卡利特見面會吸引大小英雄迷High翻。圖／遠東巨城購物中心提供
全台首場「超人力霸王親子足球保衛戰」在遠東巨城購物中心，主角卡利特見面會吸引大小英雄迷High翻。圖／遠東巨城購物中心提供

新竹Big City遠東巨城購物中心透過改裝引進全新品牌、網羅全台名店快閃、舉辦各類型活動，帶動上半年整體業績逆勢成長，巨城營運長游欣宜說，截至7月整體業績較去年同期成長近2成，這次巨城迎接暑假人潮推出年中慶，透過虛實整合規畫多元促銷活動，照顧消費者、VIP及APP會員，快樂購物滿載而歸。

巨城購物中心指出，最強快閃、新櫃登場人氣爆棚，1樓九份世界咖啡拉花冠軍「CHLIV Jiufen」回歸，聯手新竹在地甜點品牌MANOMANO推出全台限定馬卡龍，時尚美味兼具只在巨城獨賣嘗鮮要快。

5樓誠品書店全台首場「夏日的山林野遊」戶外用品展，精選Topologie、POST GENERAL、Unipapa等野營系列商品，一次滿足戶外休閒玩家。

7樓主題餐廳生力軍「新馬辣經典麻辣鍋」強勢開吃，頂級和牛、松阪豬及招牌湯底攻佔饕客味蕾，試營運8月31日前憑身分證開頭字母為H、O、J、K，訂位即可享九孔鮑魚吃到飽，當月壽星再加贈美國頂級神仙牛肉同享美味；搭配全館流行服飾夏出清、美妝防曬保濕保養全面5折起，精選多款獨家鞋包配件低至4折，1樓創藝廳聯合美妝展下殺3折，好吃好買就在巨城年中慶。

8月13、14日剛結束的「超人力霸王親子足球保衛戰」現場互動遊戲牆、拍照打卡專區、原裝進口商品區，還有主角特力卡見面會限定場，兩天吸引近5000人次參觀吸客又吸睛。8月26、27日還有全家大小最期待的第11屆百人寶寶爬爬賽及寶寶搬運賽，看寶貝們在加油呼喊聲中奮力競賽把豐富獎品帶回家。

另外，巨城購物中心表示，即日起至8月31日，當日消費滿5000元送100元、刷指定6大銀行信用卡再送200元還享滿額禮、買爆2萬元再加贈500元；巨城VIP獨享跨日累計6萬8000元送2000元購物券，全檔期使用HAPPY GO Pay點數最高15倍送。

巨城7樓新馬辣經典麻辣鍋試營運8月31日前憑身分證開頭字母為H、O、J、K，訂位即可享九孔鮑魚吃到飽，當月壽星再加贈美國頂級神仙牛肉同享美味。圖／遠東巨城購物中心提供
巨城7樓新馬辣經典麻辣鍋試營運8月31日前憑身分證開頭字母為H、O、J、K，訂位即可享九孔鮑魚吃到飽，當月壽星再加贈美國頂級神仙牛肉同享美味。圖／遠東巨城購物中心提供
全台首站巨城5樓誠品「夏日的山林野遊展」精選眾多品牌一次滿足戶外休閒玩家。圖／遠東巨城購物中心提供
全台首站巨城5樓誠品「夏日的山林野遊展」精選眾多品牌一次滿足戶外休閒玩家。圖／遠東巨城購物中心提供

年中慶 快閃

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