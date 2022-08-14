新竹五峰山區3爛路終於要整建 有助農產運銷及觀光發展

新竹縣五峰鄉的3條山區道路，隘蘭聯絡道路、上比來聯絡道路及桃山村下杉本道路，終於在地方爭取下獲得整建經費，要將原本殘破不堪的水泥路面，甚至黃土路面，重新鋪設，同時加設護欄及改善擋土牆，地方期待明年完工後能讓部落之間交通更便利，有助五峰鄉產業發展。

五峰鄉公所表示，這3條山區道路都是當地部落之間重要的生活要道，同時也是族人對外運輸農產品時的必經道路，不過多年以來缺乏改善，且山區道路維護不易，甚至有部分路面至今都還只是黃土，連水泥路面都沒有。

其中隘蘭聯絡道路更是連接上大隘部落與五峰鄉境內各景點的主要通道，遊客要前往五指山後山、賽夏族矮靈祭場以及許多露營區、民宿，都需要靠這條道路才能抵達，但沿途路段因年久失修，出現柏油路面剝落，甚至擋土牆龜裂就快崩塌。

上比來聯絡道路及桃山村下杉本道路情況更為不佳，有多段路面僅為黃土，連水泥RC鋪面都沒有，因此這次整建，除了將鋪上水泥或柏油，同時也要增加護欄、側溝及反光鏡等，保障用路人生命財產安全。

鄉公所指出，桃山村下杉本道路沿途連接清泉、松本及石鹿部落，當地泰雅族人靠種植高麗菜、番茄及香菇維生，因此改善計畫對當地十分重要，且下杉本道路還能通往霞喀羅古道，此外上比來聯絡道路則是往來尖石鄉及五峰鄉的要道之一。

鄉公所說，這3條道路改善工程，都有助於提升當地農產品運輸的便利，不僅對當地居民出行更便利，遊客來五峰山區露營、遊玩，駕車也能夠更安全放心，近期工程動工後，預計最快明年初就會陸續完工。