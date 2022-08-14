竹縣五峰獲原民會核定經費 改善3條重要道路

新竹縣政府今天表示，五峰鄉3件道路改善案獲原住民族委員會核定，包含隘蘭聯絡道路、上比來聯絡道路和桃山村下杉本道路，預計明年陸續完工，促進原鄉發展。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府與五峰鄉公所協力改善原鄉生活品質，在交通方面積極爭取經費，向原民會爭取「原住民族部落特色道路改善計畫」，獲補助新台幣3951萬餘元。

新竹縣長楊文科表示，此次工程皆位於五峰鄉境內，盼持續提升原民生活品質，暢通交通命脈，全面提升原鄉救護道路品質，工程包括將改善路面及擋土牆、護欄、路基改善、增加反光鏡及標線等安全措施，促進原鄉發展。

縣府指出，五峰鄉隘蘭聯絡道路銜接上大隘部落與觀光景點，包括五指山、賽夏族矮靈祭祭場及民宿、露營區等，是族人及遊客的重要道路，此次改善長度約3.3公里。

縣府表示，上比來聯絡道路是尖石鄉與五峰鄉的生活要道之一，這次改善長度約2.57公里。

縣府表示，桃山村下杉本道路連結清泉、松本及石鹿部落，當地農產品包括高麗菜、番茄及香菇等經濟作物，屬泰雅族人生活要道，銜接清石道路，也是往霞喀羅國家步道的支線之一，此次改善長度約1.53公里。

五峰鄉公所於新聞稿中提到，此次3案道路改善路段，屬當地族人生活要道及農產品運輸要道，工程改善後將大幅提升用路品質，讓族人及遊客行車更加安全。