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新銳建築獎入圍名單 竹市體育館雨庇與館前廣場在列

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市體育館雨庇及館前廣場增生設計，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供
新竹市體育館雨庇及館前廣場增生設計，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供

台灣具指標性新世代建築獎項2022第六屆ADA新銳建築獎日前公布入圍名單，主辦單位自百件報名作品中遴選10件入圍，其中有2件為竹市公共建設、地景藝術作品，另有2組入圍者的系列作品都曾在竹市亮相。

市府指出，「新竹市體育館雨庇及館前廣場增生」為步行城市一環、新竹公園一部份，體育館作為城市最富活力的公共設施，與市立動物園及假日花市為鄰，成為民眾平假日休憩的重要場域。

為滿足市民活動空間需求，建築師胡靖元以大階梯、坡道創造易親近駐足的場域，透過門廳、柱列與雨庇、館前廣場的設計，使空間更具美學與層次感。

《落水唷》作品位於北大公園，由藝術家范承宗創作，將象徵緣分、圓滿、團圓的傳統客家油紙傘解構、複製與重組，打造成一頂有如植物花葉輪廓的「大型戶外帳篷」，為人們撐起一座遮風避雨的處所。《落水唷》因著2021新竹光臨藝術節落腳新竹市，但不因藝術節結束而離去，現已成為供民眾歇腳、遮陽的另類公共空間。

除入圍作品之外，市府也曾邀請入圍者之一新銳藝術家王識源與盛郁庭，以機械手臂與3D列印技術創作《目流》，觀察客家傳統料理「米篩目」製作過程，透過層層疊加、深淺交錯的流線光影，重現米篩目在湯水中輕盈浮動樣態，是傳統與科技跨界演出，作品於2021光臨藝術節期間展出。

藝術家姚仲涵與曾睿彬所創作的《光電獸》系列科技作品也曾於竹市展出，包含2019年有長達100公尺的大型作品《光電獸#12河》於護城河面展演，2021年《光電獸#23巡跡掃描》則蒐集台鐵廣播聲、新竹漁港海水聲等在地聲音，結合光影效果，讓觀眾在環狀光圈內經歷一場新竹之旅。

市府說，ADA新銳建築獎由台北市建築世代會於2012年發起，邀請45歲以下創作者以座落於台灣的建築設計或裝置作品參賽，提供年輕創作者發聲與橫向對話平台、與各領域交流，今年報名作品近百件，評審團選出10件入圍作品，將於10月31日舉辦頒獎典禮，得獎作品將在12月10日到1月15日於空總台灣當代文化實驗場展出。

藝術家范承宗創作《落水唷》作品位於北大公園，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供
藝術家范承宗創作《落水唷》作品位於北大公園，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供
入圍者姚仲涵與曾睿彬所創作的《光電獸》系列科技作品，也曾於竹市展出。圖為《光電獸#23巡跡掃描》。圖／新竹市政府提供
入圍者姚仲涵與曾睿彬所創作的《光電獸》系列科技作品，也曾於竹市展出。圖為《光電獸#23巡跡掃描》。圖／新竹市政府提供
新竹市體育館雨庇及館前廣場增生設計，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供
新竹市體育館雨庇及館前廣場增生設計，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供
藝術家范承宗創作《落水唷》作品位於北大公園，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供
藝術家范承宗創作《落水唷》作品位於北大公園，入圍2022第六屆ADA新銳建築獎。圖／新竹市政府提供

新竹 建築 藝術家

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