竹市海洋環境管理考核蟬聯2年特優 還成功拯救受困海龜

海洋委員會海洋保育署舉辦「110年度海洋環境管理考核」績優縣市頒獎典禮，新竹市自民國106年起陸續成立海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊，守護海洋生態環境表現耀眼，110年度合計清除海洋廢棄物近40公噸，榮獲特優獎項並蟬聯2年。

環保局說明，海保署自108年起辦理地方政府海洋環境管理考核，市府由海洋廢棄物治理、海洋汙染防治及海洋環境監測等面向，提出多項精進海洋環境管理創新作為，包括海底覆網清除專案、智慧化源頭減塑措施、持續優化海洋巡守隊獎勵推動機制及河川流域重金屬加嚴管制等，藉以減少海洋的負擔，向「風起新竹、悠遊河畔、親水藍帶」的全民綠生活願景前進。

竹市海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊現有隊員超過200人、艦隊共154艘漁船，出海漁作期間，落實船上垃圾不落海、海漂垃圾一併打撈。

今年58歲的海洋環保艦隊創隊資深船長葉人豪從事海釣近20年，身體力行守護海洋生態環境，曾成功救援野生海龜。他說，今年6月出海釣魚，恰巧在新竹外海海流交會處發現漂浮著海洋廢棄物，仔細一看原來是海龜被海廢纏繞受困，他將海廢撈起後，立即以剪刀移除纏繞廢棄物，幫助海龜脫困，幸好脫困後的海龜活動力良好，順利返回大海。