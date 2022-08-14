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雜物堵塞水流 南庄老街清溝看出公德心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄老街旅遊勝地，最近從中正路灌排水溝清出大量雜物。圖／莊新妹提供
苗栗縣南庄老街旅遊勝地，最近從中正路灌排水溝清出大量雜物。圖／莊新妹提供

苗栗縣南庄老街旅遊勝地，但灌排水溝藏汙納垢，其中一段日前清出大量的雜物，以飲料寶特瓶、鋁箔包為大宗，鄉民代表會副主席莊新妹在網路PO出清理過程，地方人士紛紛喊誇張！問公德心在那裡？

南庄是國際認證慢城，老街的桂花巷、南庄老郵局，及東村宿舍是熱門的景點，灌排水溝卻衝擊生活品質，莊新妹說，水溝因店家及遊客排放油汙及亂丟廢物，發出陣陣異味，去年甚至發現有桶子、花盆等雜物堵塞水流，造成南庄國中一處淹水。

農田水利署、苗栗縣政府及南庄鄉公所三對等經費，養護南庄鄉灌排水，最近鄉公所、代表會等單位接獲陳情，8月12日啟動清理老街中正路灌排水溝，清出大量雜物，還有溝壁滿布油垢，景象PO網曝光，地方人士都認為離譜、實在誇張。

莊新妹說，老街灌排水溝藏汙納垢很恐怖，希望遊客及店家發揮公德心高抬貴手，亂排油汙或亂丟垃圾，雖眼睛看不到，但環境還是要付出代價，也損害南庄慢城的名聲。

苗栗縣南庄老街旅遊勝地，最近從中正路灌排水溝清出大量雜物。圖／莊新妹提供
苗栗縣南庄老街旅遊勝地，最近從中正路灌排水溝清出大量雜物。圖／莊新妹提供

南庄 老街 苗栗縣

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