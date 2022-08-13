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義民之夜嗨翻 五堅情、Hebe、伍佰魅力燃炸竹縣

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府團隊大合唱搖滾版「客家本色」展現義民精神。記者王淑君／攝影
新竹縣政府團隊大合唱搖滾版「客家本色」展現義民精神。記者王淑君／攝影

全國義民祭今早在新竹縣新埔褒忠義民廟揭開序幕，「義民之夜」晚會今晚則在新竹縣府前廣場接續登場，國內知名男團「五堅情」、新竹縣女兒Hebe田馥甄，以及伍佰&China Blue等卡司受新竹縣府之邀獻唱，吸引許多歌迷一早就到現場卡位。

在大批粉絲引頸期盼下，「義民之夜」晚間8點準時開場，由五堅情擔任開場嘉賓，從「月面著陸」、「兵變」、「零距離」、「Be a liar」、「LALALA」再唱到「ALL Day」，連唱6首歌曲能歌勁舞，讓粉絲視覺聽覺雙重享受。五堅情與歌迷互動話家常，現學現賣說客語拉近與竹縣粉絲距離，團員「小賴」感受滿滿支持，在現場一度感動流淚。

在歌迷熱烈歡呼聲下，新竹縣女兒Hebe接續登場，以經典歌曲「不醉不會」暖身，她還大秀客家話除了自我介紹與問好，也訴說自己久未上台獻唱的忐忐心情。她以超實力高聲接續演唱「無人知曉」、「或是一首歌」，最後以紅遍海內外的「小幸運」，用溫暖歌聲撫慰竹縣鄉親。

壓軸登場的則是舞台魅力十足的伍佰&China Blue，「世界第一等」、「空襲警報」、「樹枝孤鳥」、「挪威的森林」、「如果這都不算愛」、「愛情限時批」、「被動」、「妳是我的花朵」，一路搖滾到底，還和樂迷大玩波浪舞，讓現場氣氛嗨到最高點。最後在安可聲下加碼「台灣製造」，晚間10點為義民之夜畫下完美句點。

晚會登場前，新竹縣政府也安排將義民爺請出義民廟遶境賜福，並安座於縣府前廣場，與信眾一同欣賞義民之夜；隨後亦有縣府政風室與新竹地檢署、新竹街口攻城獅以「就是不賄，沒有畏什麼～」為名，替11月底大選反賄宣導，也為晚會暖身。

「義民之夜」開場由多個專業、縣內學生表演團隊，穿插表演獅陣、街舞、特技雜耍等，縣府團隊大合唱搖滾版「客家本色」展現義民精神，隨後由五堅情、Hebe、伍佰&China Blue，陪伴竹縣歌迷一路從下午嗨到深夜。

「義民之夜」晚會在新竹縣府前廣場登場，國內知名男團「五堅情」擔任開場嘉賓。記者王淑君／攝影
「義民之夜」晚會在新竹縣府前廣場登場，國內知名男團「五堅情」擔任開場嘉賓。記者王淑君／攝影
「義民之夜」晚會在新竹縣府前廣場登場，國內知名男團「五堅情」擔任開場嘉賓。記者王淑君／攝影
「義民之夜」晚會在新竹縣府前廣場登場，國內知名男團「五堅情」擔任開場嘉賓。記者王淑君／攝影
舞台魅力十足的伍佰&China Blue，在「義民之夜」壓軸登場。記者王淑君／攝影
舞台魅力十足的伍佰&China Blue，在「義民之夜」壓軸登場。記者王淑君／攝影
新竹縣女兒Hebe以紅遍海內外的「小幸運」，用溫暖歌聲撫慰竹縣鄉親。記者王淑君／攝影
新竹縣女兒Hebe以紅遍海內外的「小幸運」，用溫暖歌聲撫慰竹縣鄉親。記者王淑君／攝影
新竹縣女兒Hebe大秀客家話，除了自我介紹與問好，也訴說自己久未上台獻唱的忐忐心情。記者王淑君／攝影
新竹縣女兒Hebe大秀客家話，除了自我介紹與問好，也訴說自己久未上台獻唱的忐忐心情。記者王淑君／攝影
「義民之夜」晚會在新竹縣府前廣場登場，國內知名男團「五堅情」、新竹縣女兒Hebe田馥甄，以及伍佰&China Blue等卡司受新竹縣府之邀獻唱。記者王淑君／攝影
「義民之夜」晚會在新竹縣府前廣場登場，國內知名男團「五堅情」、新竹縣女兒Hebe田馥甄，以及伍佰&China Blue等卡司受新竹縣府之邀獻唱。記者王淑君／攝影

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