棒球場未驗收就啟用不當影射 竹市府：請律師蒐證

新竹市立棒球場工程未驗收完成就啟用，話題持續引起討論。市府發言人楊汶璇今表示，棒球場工程依規公開招標、公正評選，一切符合政府採購法規定，市府也全力配合檢調調查，對於捕風捉影的不當影射，已請律師持續蒐集證據。

市府表示，棒球場於7月18日完成點交予龍來球場公司，主要項目完成後皆經查驗、測試，並請球團、中職進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。味全龍球團7月24日聲明也指出，「根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準 ，均需由聯盟認定。」

市府說明，新竹市立棒球場點交營運合法合規。依《建築法》第70條規定，主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照。次依《新竹市政府核發建築物使用執照執行要點》，棒球場經法定監造建築師及專任工程人員簽證，並經抽驗，符合法令規定，已於今年5月完成使用執照法定程序。

配合各區域與機電相關項目測試需求，市府在5月取得使用執照後，隨即安排各項目測試，包含5月14日排水測試、6月13日啟動機電設備試運轉、7月15日場地壓力測試賽，以及中職賽務相關部門第二次會勘後進行項目微調，比賽依中職規章辦理。

市府再次說明，為利棒球場整建事宜，市府105年以3.5億元為基礎進行本案興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案。106年因計畫審查過程，考量職業球賽所需相關硬體工程、體育署交付需爭取中華職棒第五隊成立之任務、地下停車場與設施，故所需經費調整為8.25億元。

棒球場工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於2019年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，故此案工程經費調整為11.3億元（不含間接工程費，包含間接工程費等為11.9億元）變更經費並未超過總經費之5成，合於採購法規定。

楊汶璇強調，公共工程的建設過程集合公務同仁、建築師、廠商等多方的溝通協力，更感謝市民的支持及配合；對於不實的內容，姑且不臆測是否別有居心或企圖影響選舉，但公共建設絕非特定媒體刻意剪貼拼湊、捕風捉影的文字遊戲。