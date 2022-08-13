義民文化祭開幕…首創小學生任祝禱生 象徵傳承客家文化

「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」義民祭開幕式在新埔褒忠義民廟登場，千人挑擔進場場面盛大。今年首創小學生擔任祝禱生和禮生，由小學男童擔任禮生念祝禱文、小學女童則擔任禮生，傳承傳統祭儀並展現新時代的性平意識。

義民祭祭典區橫跨桃竹竹三縣市共15大聯庄，15年輪值一次；義民祭開幕活動由千人挑擔進場，一隊接一隊場面盛大熱鬧，還有舞獅、舞團接續登場演出，活動亦安排來自4縣市，共9組八音團大匯演，義民廟前廣場熱鬧非凡。

祭典祈福儀式中，新竹縣長楊文科親手將1000份文創客家獅平安符過香爐，再發送給現場信眾保平安，同時也致贈客家獅文創品予國民黨主席朱立倫等來賓。

楊文科表示，義民祭是客庄十二大節慶之一，儀彰顯義民爺保家衛國忠義的精神，今年首次邀請全國八音團到場比拚，今晚登場的義民之夜，邀請新竹縣客家女兒Hebe田馥甄回家獻唱，還有五堅情、伍佰等藝人，用歌聲為義民祭助陣。

義民廟董事長林光華說，義民廟是全台第一個忠烈祠，唯一源自本土，非常重要的信仰，值得大家向祖先學習忠義精神。