竹市585戶「孟竹國宅」40年老舊破落 今辦都更大會請命
新竹市鄰近清大的孟竹國宅屋齡達40年，由於建物老舊頻漏水、欠缺無障礙電梯且防救災動線狹小，社區期盼都更已久，但585戶整合不易；社區管委會今天舉行都更大會請命，希望市府能夠協助孟竹都更案，並納入重要施政項目，未來翻轉都市風貌。
市府都發處曾在2018年舉辦自主都更說明會，表示孟竹國宅都更是桃竹苗地區最大自主都更計畫，但迄今還未收到申辦都更訴求。都發處指出，孟竹社區屬私人個別持有住宅，在取得8成土地或建物所有權人同意書、自辦公聽會後提送都更事業計畫審查。
孟竹社區都更卡關點在凝聚住戶共識，管委會主委陳昌居說，自己努力1年多拜訪收集住戶意願書，收集到5成7住戶有意都更，希望能拚到7、8成。他也坦言不少住戶年紀大、經濟能力不強，就擔心唯一安身立命的房子被拆後該如何自處，仍須溝通突破。
孟竹管委會今天舉辦都更大會，吸引超過上百名住戶參與，並簽署懇請書希望市府將孟竹都更納入市府施政重點。多名住戶無奈，國宅老舊漏水滲水嚴重，住戶得自掏腰包修繕還時有糾紛訴訟，且防災動線狹小停滿車，去年以來3度火警，居民膽戰心驚。
72歲住戶高懷興說，他在孟竹國宅住了快半世紀，國宅以預鑄工法興造，地基不穩「每回地震搖晃大」，水電設備也常損壞，屋況不佳，不少住戶陸續搬離，大約有100多戶留在原地。這裡交通便捷、生活機能好，希望政府協助都更，讓住戶安心終老。
今天孟竹國宅都更大會，多名現任議員、議員參選人都到場，國民黨市長參選人林耕仁在現場也允諾若當選全力支持，也希望社區能先凝聚共識，自發成立都更委員會。
陳昌居說，孟竹國宅基地大，位處東區核心地帶之一，希望未來新的市府團隊能有魄力協助都更，也可讓對都更遲疑的住戶更放心、有信心加入；市府可運用都更範圍做妥善的公設規畫，如托育、托老中心或圖書館，照顧地方也改善清大商圈都市風貌。
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