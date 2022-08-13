桃園賽德克族今舉行祈雨祭 傳承讓青年接觸傳統文化

每年夏季台灣原住民各族都會舉辦各式慶典，而桃市府原民局今舉辦「歲時祭儀」賽德克族祈雨祭，現場有大會舞、獵人體驗及賽德克傳統樂舞等活動相當熱鬧，不過因在桃園的賽德克族人不多，因此特地邀請南投、花蓮的族人一同辦理慶典；台灣原住民族賽德克族青年會理事長古玉峰指出，因意識到傳統文化流失，創辦青年會讓更多想了解傳統文化的青年能加入。

賽德克族在全台約1萬833人，其中在桃園中生活的僅400多人，因此要辦理活動相當不易，雅尤子米諾魯說，賽德克族有感恩、狩獵祭等祭典，都市難以體驗，藉由活動也希望補足文化斷層可以，他和頭角原住民文化藝術團也會舉辦活動讓年輕人有更多接觸傳統文化。

現場狩獵體驗，獵人也教導年輕族人狩獵的技巧，並了解賽德克族弓箭特性；跳大會舞時也是全場歡騰，所有穿族服的族人頂著烈日，一同歡唱跳舞相當快樂。

「意識到再不學習各式傳統文化、技藝就會消失」，今年30歲的古玉峰創辦了青年會，原先只是部落青年想要學習傳承文化，但後來發展成全台青年一同學習傳統文化方式，成員為海內外100多年紀18至55歲囊括各行各業的青壯年，定期舉辦線上、實體活動學習語言、織布、音樂等傳統文化。

古玉峰說，青年會不希望走商業模式，只是不斷唱歌表演，讓人抗拒，在青年會中希望能讓關心傳統文化的青年能學到食衣住行育樂各方面的文化，並傳承避免消逝。