竹市府復興舊城商圈 帶領店家創新商品吸引人潮

中央社／ 新竹市13日電

新竹市府與經濟部中小企業處推動舊城商圈輔導計畫，今天在中央商場辦「中央長桌徒步市集活動」，市府表示，輔導舊城商圈店家創新商品，盼帶動舊城區觀光。

為復興舊城商圈，展現商圈業者活力與商品魅力，新竹市政府在中央商場舉辦「中央長桌徒步市集活動」，現場有文創藝品、甜點美食、地方特色米食及生活工藝，也吸引不少民眾前往。

新竹市政府產業發展處長許智堡出席致詞表示，市府近年積極推動舊城再生，藉由辦理商業街區資源盤點，與商圈理事長交流協助商圈組織招商，並結合老屋活化經營補助計畫鼓勵青年創業，媒合業者進駐，活化閒置店面。

許智堡說，市府也透過輔導舊城商圈特色店家創新商品開發、優化經營體質，鼓勵地方業者了解市場運行趨勢，也期盼公部門資源挹注，能夠帶動舊城區消費觀光人潮，讓中央商場再現繁華。

竹市府產發處提供新聞資料表示，為讓更多遊客了解中央商場，除了徒步市集外，也感謝中央形象商圈理事長呂正祥親自導覽市場走讀巡禮，帶領民眾一起認識城隍廟百年故事、及新竹歷史人文，也讓民眾更加願意支持商圈及市集在地產品。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天也前往活動現場，聽音樂、逛市集，購買在地農產品、手工小物，也一一向攤位拜票，懇託支持。

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