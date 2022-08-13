聽新聞
test
0:00 / 0:00

通霄神社「休憩所」修復完成 全新日式風貌宛如重生

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供

苗栗縣通霄神社登錄歷史建築20年，其中的休憩所獲補助千萬元，最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生，未來將交由鎮公所管理；但另一幢規模更大的社務所，修復工程迄今仍因占用戶問題未解決，「卡」關多年，鎮公所已提訴訟，重建之路仍漫長。

通霄神社2002年登錄為歷史建築，縣府爭取經費整修本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築，但下方神社管理人員使用的社務所、接待休憩所卻一直未能修繕，殘破景像讓神社整體景觀「缺角」，其中休憩所並遭屋旁大樹壓垮部分房屋結構，毀損嚴重，一度引發外界議論。

休憩所雖毀損嚴重，但無占用爭議，苗栗縣文化觀光局向文化部爭取經費，加上縣府自籌，斥資1110萬元進行修復，工程前年初動工，最近已完成，將進行驗收程序，縣議員陳品安日前造訪重獲新生的休憩所，將嶄新的日式建築景致po上臉書與鄉親分享，她認為修復後的休憩所真的很美，希望未來鎮公所能用心活化，成為旅遊熱點。

休憩所上方的社務所建築規模更大，估計修復費用需要3000萬元以上，但占用問題遲遲未能解決，文觀局先前獲中央補助175萬元辦理先期的規畫及損壞調查，也因占用戶拒絕讓建築師進入測繪，導致計畫無法進行，協調多次無果，文觀局向中央申請撤案，修復工程仍遙遙無期。

通霄鎮公所指出，休憩所修復完成後，目前尚未點交，未來鎮公所會配合地方文化、觀光需求配合推動活化；社務所占用爭議，鎮公所在縣府協助下已對占用戶提告，盼問題早日解決。

通霄神社的「社務所」修復工程迄今受阻，重建之路仍漫長。聯合報系資料照
通霄神社的「社務所」修復工程迄今受阻，重建之路仍漫長。聯合報系資料照
通霄神社的「休憩所」原本已殘破不堪，部分建築結構毀損嚴重。聯合報系資料照
通霄神社的「休憩所」原本已殘破不堪，部分建築結構毀損嚴重。聯合報系資料照
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供
通霄神社的「社務所」修復工程迄今受阻，重建之路仍漫長。聯合報系資料照
通霄神社的「社務所」修復工程迄今受阻，重建之路仍漫長。聯合報系資料照
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供
通霄神社的「休憩所」原本已殘破不堪，部分建築結構毀損嚴重。聯合報系資料照
通霄神社的「休憩所」原本已殘破不堪，部分建築結構毀損嚴重。聯合報系資料照
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供
通霄神社的休憩所最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生。圖／縣議員陳品安提供

日式建築 苗栗縣

延伸閱讀

基隆暖暖東勢街7千萬改善工程9月完工 林右昌夜間視察

南科特定區開發廉政平台啟動 監督公共建設工程

火場重生、回饋鄉親！ 嘉義文化路夜市阿娥豆花買一送一

大骨麵店老闆讓漂流木重生 台東林管今起開放撿漂流木

相關新聞

竹市585戶「孟竹國宅」40年老舊破落 今辦都更大會請命

新竹市鄰近清大的孟竹國宅屋齡達40年，由於建物老舊頻漏水、欠缺無障礙電梯且防救災動線狹小，社區期盼都更已久，但585戶整...

義民之夜嗨翻 五堅情、Hebe、伍佰魅力燃炸竹縣

全國義民祭今早在新竹縣新埔褒忠義民廟揭開序幕，「義民之夜」晚會今晚則在新竹縣府前廣場接續登場，國內知名男團「五堅情」、新...

通霄神社「休憩所」修復完成 全新日式風貌宛如重生

苗栗縣通霄神社登錄歷史建築20年，其中的休憩所獲補助千萬元，最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，...

水環教園區遭控坐式馬桶不衛生 環保局：將增蹲式馬桶

桃園龍潭大池水體環教園區今年5月啟用，園區底下為水質淨化設施，上方有簡易遊具供民眾使用，不過園區內4座廁所皆為坐式，有民...

桃園漫畫節起跑 即起到28日展出

「2022桃園漫畫節OPEN！台漫多重宇宙」今起至28日在中壢馬祖新村眷村文創園區登場，除了6部知名台灣原創漫畫作品看到...

實地考察講究結構的李騰芳古宅手作DIY 學生大讚好玩

桃園大溪為歷史悠久古城，有許多文化特色，大溪中興國小暑期營隊今特別邀請文史工作者黃建義帶小朋友到古騰芳古宅了解古蹟的歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。