通霄神社「休憩所」修復完成 全新日式風貌宛如重生

苗栗縣通霄神社登錄歷史建築20年，其中的休憩所獲補助千萬元，最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，宛如重生，未來將交由鎮公所管理；但另一幢規模更大的社務所，修復工程迄今仍因占用戶問題未解決，「卡」關多年，鎮公所已提訴訟，重建之路仍漫長。

通霄神社2002年登錄為歷史建築，縣府爭取經費整修本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築，但下方神社管理人員使用的社務所、接待休憩所卻一直未能修繕，殘破景像讓神社整體景觀「缺角」，其中休憩所並遭屋旁大樹壓垮部分房屋結構，毀損嚴重，一度引發外界議論。

休憩所雖毀損嚴重，但無占用爭議，苗栗縣文化觀光局向文化部爭取經費，加上縣府自籌，斥資1110萬元進行修復，工程前年初動工，最近已完成，將進行驗收程序，縣議員陳品安日前造訪重獲新生的休憩所，將嶄新的日式建築景致po上臉書與鄉親分享，她認為修復後的休憩所真的很美，希望未來鎮公所能用心活化，成為旅遊熱點。

休憩所上方的社務所建築規模更大，估計修復費用需要3000萬元以上，但占用問題遲遲未能解決，文觀局先前獲中央補助175萬元辦理先期的規畫及損壞調查，也因占用戶拒絕讓建築師進入測繪，導致計畫無法進行，協調多次無果，文觀局向中央申請撤案，修復工程仍遙遙無期。