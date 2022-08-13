聽新聞
test
0:00 / 0:00

水環教園區遭控坐式馬桶不衛生 環保局：將增蹲式馬桶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
市議員徐玉樹接獲民眾陳情，桃園龍潭大池水體環教園區廁所皆為坐式，不太衛生，盼能增加蹲式廁所。圖／市議員徐玉樹提供
市議員徐玉樹接獲民眾陳情，桃園龍潭大池水體環教園區廁所皆為坐式，不太衛生，盼能增加蹲式廁所。圖／市議員徐玉樹提供

桃園龍潭大池水體環教園區今年5月啟用，園區底下為水質淨化設施，上方有簡易遊具供民眾使用，不過園區內4座廁所皆為坐式，有民眾反映坐式廁所不衛生，盼能增加蹲式廁所；桃市府環保局水質土壤保護科表示，聽見民眾需求，將把一間廁所改為蹲式，預計今年底前完工。

桃園龍潭大池水體環教園區2019年6月開工，於去年12月底竣工，今年5月啟用，園區底下為水質淨化設施，而上方有遊具設施供民眾使用，且工程興建時，接獲反映希望能增設廁所，讓前往運動休憩民眾更加方便，因此環保局撥部分經費蓋了4間廁所。

不過市議員徐玉樹卻接獲民眾陳情，認為坐式馬桶較不衛生，希望能增加蹲式的讓民眾有更多選擇，加上廁所門相當厚重，一般孩童無法獨自推開，希望能一併改善。

水質土壤保護科指出，因園區風大因此興建較厚重一體成形的廁所門，而馬桶有考量無障礙及親子兒童便斗等需求，不過園區地理位置較偏遠，設計蹲式廁所容易讓前往的長者不容易跌倒受傷，才選擇全數都是坐式馬桶。

水質土壤保護科說，不過民眾有提出需求，環保局就盡力改善，未來會將門重新設計並將1坐式馬桶改為蹲式，目前在設計當中，預計今年底前完成；明年園區的設施及廁所將交由龍潭區公所來維護，廁所的整潔也都會相當助益，讓前往民眾有舒適公共空間。

桃園龍潭大池水體環教園區廁所相當有特色，不過當地風大因此設計厚重一體成形的門，盼改善避免孩童無法輕易推開使用。圖／市議員徐玉樹提供
桃園龍潭大池水體環教園區廁所相當有特色，不過當地風大因此設計厚重一體成形的門，盼改善避免孩童無法輕易推開使用。圖／市議員徐玉樹提供

馬桶 水質

延伸閱讀

中市機車污染AI辨識系統 奪亞太暨台灣永續行動獎2大獎

信徒還願上千份油飯分福 宜蘭傳藝文昌祠擲筊免費呷

竹市環保局急攔、清潔員經驗老道！垃圾海中尋回8萬元

嘉義科學園區招商 新國科會首辦招商暨產學交流論壇

相關新聞

竹市585戶「孟竹國宅」40年老舊破落 今辦都更大會請命

新竹市鄰近清大的孟竹國宅屋齡達40年，由於建物老舊頻漏水、欠缺無障礙電梯且防救災動線狹小，社區期盼都更已久，但585戶整...

義民之夜嗨翻 五堅情、Hebe、伍佰魅力燃炸竹縣

全國義民祭今早在新竹縣新埔褒忠義民廟揭開序幕，「義民之夜」晚會今晚則在新竹縣府前廣場接續登場，國內知名男團「五堅情」、新...

通霄神社「休憩所」修復完成 全新日式風貌宛如重生

苗栗縣通霄神社登錄歷史建築20年，其中的休憩所獲補助千萬元，最近已修復完成，從原本頹圯、殘破不堪的景象恢復日式建築風貌，...

水環教園區遭控坐式馬桶不衛生 環保局：將增蹲式馬桶

桃園龍潭大池水體環教園區今年5月啟用，園區底下為水質淨化設施，上方有簡易遊具供民眾使用，不過園區內4座廁所皆為坐式，有民...

桃園漫畫節起跑 即起到28日展出

「2022桃園漫畫節OPEN！台漫多重宇宙」今起至28日在中壢馬祖新村眷村文創園區登場，除了6部知名台灣原創漫畫作品看到...

實地考察講究結構的李騰芳古宅手作DIY 學生大讚好玩

桃園大溪為歷史悠久古城，有許多文化特色，大溪中興國小暑期營隊今特別邀請文史工作者黃建義帶小朋友到古騰芳古宅了解古蹟的歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。