水環教園區遭控坐式馬桶不衛生 環保局：將增蹲式馬桶

桃園龍潭大池水體環教園區今年5月啟用，園區底下為水質淨化設施，上方有簡易遊具供民眾使用，不過園區內4座廁所皆為坐式，有民眾反映坐式廁所不衛生，盼能增加蹲式廁所；桃市府環保局水質土壤保護科表示，聽見民眾需求，將把一間廁所改為蹲式，預計今年底前完工。

桃園龍潭大池水體環教園區2019年6月開工，於去年12月底竣工，今年5月啟用，園區底下為水質淨化設施，而上方有遊具設施供民眾使用，且工程興建時，接獲反映希望能增設廁所，讓前往運動休憩民眾更加方便，因此環保局撥部分經費蓋了4間廁所。

不過市議員徐玉樹卻接獲民眾陳情，認為坐式馬桶較不衛生，希望能增加蹲式的讓民眾有更多選擇，加上廁所門相當厚重，一般孩童無法獨自推開，希望能一併改善。

水質土壤保護科指出，因園區風大因此興建較厚重一體成形的廁所門，而馬桶有考量無障礙及親子兒童便斗等需求，不過園區地理位置較偏遠，設計蹲式廁所容易讓前往的長者不容易跌倒受傷，才選擇全數都是坐式馬桶。