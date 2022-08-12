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實地考察講究結構的李騰芳古宅手作DIY 學生大讚好玩

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
大溪中興國小暑期營隊今特別邀請文史工作者黃建義帶小朋友到古騰芳古宅了解古蹟的歷史及房屋結構，再手作由李騰芳古宅為原型的三合院。圖／廖春景提供
大溪中興國小暑期營隊今特別邀請文史工作者黃建義帶小朋友到古騰芳古宅了解古蹟的歷史及房屋結構，再手作由李騰芳古宅為原型的三合院。圖／廖春景提供

桃園大溪為歷史悠久古城，有許多文化特色，大溪中興國小暑期營隊今特別邀請文史工作者黃建義帶小朋友到古騰芳古宅了解古蹟的歷史及房屋結構，再手作由李騰芳古宅為原型的三合院，讓小朋友們能玩、加深更多印象。

大溪早期經濟發展迅速並沒有跟上時代發展，卻因此至今仍然保存了大量的古蹟歷史建物與農村三合院，其中最有名的傳統建築就是桃園市唯一的國定古蹟李騰芳古宅。

大溪月眉社區總幹事廖春景表示，她先生黃建義為文史工作者寫過幾本書，不過礙於歷史除了文字記錄以外，也希望開發更多大溪歷史建築、文化等商品，傳承大溪老城文物。

廖春景說，她和先生開設了達文西瓜藝文館，每年都推出一樣大溪相關文創商品，去年推出關公，今年終於籌畫好相當困難的李騰芳古宅三合院，此DIY手作品，有參考古厝的結構、建築去設計作工精細，今首次登場讓小朋友製作。

中興國小校長黃建安表示，今帶領校內營隊師生30人學生做古宅導覽，由平面到立體實際看過更加深孩子學習印象，而學生再親手手作三合院，達到寓教於樂效果，學生們也大讚好玩，覺得相當好的學習方式，未來製作的三合院還能當作教具，一舉數得。

廖春景說，希望透過文創商品方式，讓大溪的歷史能被世人知道，他們也會繼續為文化傳承努力。

李騰芳古宅三合院DIY手作品，有參考古宅的結構、建築去設計作工精細。圖／廖春景提供
李騰芳古宅三合院DIY手作品，有參考古宅的結構、建築去設計作工精細。圖／廖春景提供

文史工作者 歷史建築 國定古蹟

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