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新竹縣推觀光政策白皮書 擬打造台3線地景藝術串聯景點

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府舉行「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，邀觀光產官學專家提出在地聲音共同研商。記者王淑君／攝影
新竹縣政府舉行「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，邀觀光產官學專家提出在地聲音共同研商。記者王淑君／攝影

因應疫情趨緩旅遊型態轉變，新竹縣政府舉行「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，邀觀光產官學專家提出在地聲音共同研商，並提4大發展主軸、5大亮點及12項觀光策略；其中將以日本瀨戶內海為借鏡，打造地景藝術節概念，創造台3三線串聯景點，為交流會中矚目亮點。

縣府交旅處表示，新竹縣提出12項觀光策略，作為未來觀光發展方向；包含以客庄文化為底蘊規畫深度旅遊、打造露營愛好者新樂園、推動樂活步道健行自然體驗等，其中舉辦大型節慶藝術祭與活動，更將以日本瀨戶內海為借鏡，打造台3三線地景藝術節，可望串聯台3三線沿線景點，推動竹縣新一波觀光熱潮。

新竹縣長楊文科說，觀光政策白皮書強調好客竹縣，推廣客家文化，也強調新竹縣是智慧城市，盼藉交流會蒐集專家學者多元意見，讓政策更加完備。

交通部觀光局長蘇成田說，客家文化是值得推動的，持續推動好客新竹縣品牌；未來露營區有機會納管，有助山區觀光發展，打造露營樂園，也具獨特的部落觀光特色，透過推動深刻體驗活動，可望增加遊客停留時間，享受客家文化深度內涵。

交旅處表示，竹縣近期打造12條的動物步道活動，目前已累計1萬多人次參與，未來山林步道活動將會列為重點發展方向；另YouBike自行車為例，累積使用人數突破5萬人次，未來將更積極規畫在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉建置。

新竹縣觀光政策白皮書交流會，邀觀光產官學專家研商，並提4大發展主軸、5大亮點及12項觀光策略。記者王淑君／攝影
新竹縣觀光政策白皮書交流會，邀觀光產官學專家研商，並提4大發展主軸、5大亮點及12項觀光策略。記者王淑君／攝影
新竹縣觀光政策白皮書強調好客竹縣，推廣客家文化，盼藉交流會蒐集專家學者多元意見。記者王淑君／攝影
新竹縣觀光政策白皮書強調好客竹縣，推廣客家文化，盼藉交流會蒐集專家學者多元意見。記者王淑君／攝影

新竹 露營區 客家文化

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