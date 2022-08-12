竹市城隍爺公中元出巡 市長藍綠白參選人扶轎同行
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，吸引上千人隨都城煌爺公出巡遶境，陣仗浩大。逢選舉年，新竹市長參選人林耕仁、沈慧虹與高虹安受邀扶轎，3人遶境同行好幾個街口，但互動依舊不多。
新竹都城隍廟為全台位階最高城隍爺，建廟迄今273周年。市府今年是第7年與城隍廟合辦中元城隍祭，福門大開、夯枷祈福、查夜暗訪到奉旨賑孤等系列活動長達半個月，昨天壓軸舉行奉旨賑孤遶境，特別在都城隍廟準備200吋大螢幕記錄現場實況。
今天下午1點左右，都城隍爺公奉旨賑孤出巡，包括新竹都城隍廟管理人鄭來聖、代理市長陳章賢等人都扶轎同行，一路從城隍廟出發沿著北門街抵達長和宮、東寧宮、青山宮、天公壇與內天后宮等處。廟方希望城隍爺公所到之處賜福萬民，盼疫情落幕。
市長參選人包括國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹與民眾黨高虹安也參與扶轎，跟著城隍爺公從中山路出發，雖然3人距離很近，但沒有太多寒暄互動。不過，為了服務遶境民眾不要中暑，3人的競選團隊都選在路口或地點設補水站，熱情招呼發礦泉水或飲品。
都城隍廟是新竹市重要信仰中心，林耕仁、沈慧虹與高虹安都隨城隍爺公出巡遶境，3人都不約而同表示，城隍爺遶境是新竹市民俗傳統文化重要傳承活動，今年依舊吸引在地與外地民眾朝聖，顯見新竹古城百年風華歷久彌新，祈願新竹市民平安祥和。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言