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竹市城隍爺公中元出巡 市長藍綠白參選人扶轎同行

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，市長藍綠白參選人都來了。記者張裕珍／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，市長藍綠白參選人都來了。記者張裕珍／攝影

新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，吸引上千人隨都城煌爺公出巡遶境，陣仗浩大。逢選舉年，新竹市長參選人林耕仁、沈慧虹與高虹安受邀扶轎，3人遶境同行好幾個街口，但互動依舊不多。

新竹都城隍廟為全台位階最高城隍爺，建廟迄今273周年。市府今年是第7年與城隍廟合辦中元城隍祭，福門大開、夯枷祈福、查夜暗訪到奉旨賑孤等系列活動長達半個月，昨天壓軸舉行奉旨賑孤遶境，特別在都城隍廟準備200吋大螢幕記錄現場實況。

今天下午1點左右，都城隍爺公奉旨賑孤出巡，包括新竹都城隍廟管理人鄭來聖、代理市長陳章賢等人都扶轎同行，一路從城隍廟出發沿著北門街抵達長和宮、東寧宮、青山宮、天公壇與內天后宮等處。廟方希望城隍爺公所到之處賜福萬民，盼疫情落幕。

市長參選人包括國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹與民眾黨高虹安也參與扶轎，跟著城隍爺公從中山路出發，雖然3人距離很近，但沒有太多寒暄互動。不過，為了服務遶境民眾不要中暑，3人的競選團隊都選在路口或地點設補水站，熱情招呼發礦泉水或飲品。

都城隍廟是新竹市重要信仰中心，林耕仁、沈慧虹與高虹安都隨城隍爺公出巡遶境，3人都不約而同表示，城隍爺遶境是新竹市民俗傳統文化重要傳承活動，今年依舊吸引在地與外地民眾朝聖，顯見新竹古城百年風華歷久彌新，祈願新竹市民平安祥和。

新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，信徒擠滿廟埕。記者張裕珍／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，信徒擠滿廟埕。記者張裕珍／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，市長藍綠白參選人都來了。記者張裕珍／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，市長藍綠白參選人都來了。記者張裕珍／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，市長藍綠白參選人都來了。記者張裕珍／攝影
新竹市竹塹中元城隍祭今年因疫情趨緩復辦，今天農曆7月15日迎來壓軸「城隍威巡、遶境賑孤」，市長藍綠白參選人都來了。記者張裕珍／攝影

遶境 城隍廟

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