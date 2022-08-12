漫畫迷看過來 桃園漫畫節為期17天馬祖新村展開

「2022桃園漫畫節OPEN！台漫多重宇宙」，今至8月28日在中壢馬祖新村眷村文創園區展開，展出6部知名台灣原創漫畫作品，活動期間也推2場戶外動漫音樂會、大型桌遊體驗、為期2天的漫畫主題市集，另也規劃12場手作課程、8場講座，更能集章換精美小禮，滿足所有漫畫迷。

桃園動漫國際大展今年邁入第11年，不過近2年以聚焦「漫畫」本身的藝術表現為主，並將動漫大展轉型為漫畫節，透過主題式策展系統性的呈現國內原創漫畫作品，展出漫畫作品包含謝東霖「神明便利商店」、左萱「神之鄉」等，用充滿想像力的漫畫故事呈現台灣在地特色與文化。

活動期間滿足漫畫迷，將舉辦舉辦2場假日戶外動漫音樂會，邀請6組台灣動漫歌手、團體演唱日本當紅及經典動畫主題歌曲，讓粉絲近距離和歌迷互動；也會舉行2場大型桌遊活動，展示台灣原創、巨型互動桌遊；8月27、28日也規畫動漫主題市集，販售台灣動漫相關產品；中壢光影電影館8月也推出「燃燒動漫魂」主題影展，及期間限定漫畫行動圖書車在園區內提供免費閱覽服務。