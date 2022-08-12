竹北西區起步走 鄭朝方關注農漁困境林為洲打造後花園

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台效應，中國採「以商圍政」手段，禁止台灣多家食品廠產品進口，其中漁業水產、茶葉與蜂蜜更是直接受震盪。新竹縣竹北市長參選人鄭朝方陸續拜訪竹北西區相關產業，提出城市行銷及新世代媒創協力振興地方產業。同為竹北市長參選人的林為洲則提打造竹北西區後花園，要結合產業專區推在地觀光。

鄭朝方前往竹北西區的愛蜂園參訪表示，蜜蜂是重要的環境指標一，新竹的蜂蜜品質非常好，代表新竹擁有良好的天然環境條件，但一級產業的轉型跟升級，需要年輕世代加入，才能夠注入新的創意與活力，這是發展竹北西區的重要關鍵。

鄭朝方說，2021年 2月「新竹縣竹北市水月休閒農業區」範疇畫定，但可惜竹北市公所尚停留在初期開發層級，期許未來若能擔任竹北市市長，以永續為價值核心，並就「漁農傳產青創升級」的實際需求，進行配套政策規畫，輔導產業升級及協助品牌創建，帶領西區的產業成功轉型。

鄭朝方表示，振興西區產業及文化與對生活環境的優化，是他提出的政見目標，因此選擇從西區出發，也陸續拜訪竹科工程師的「綠色寵物秘密基地：菩提園藝 Puti Plant Shop」、烏魚養殖班「嘉豐九降風益生菌烏魚子／無毒白蝦」與「慶豐烏魚子」等。

慶豐烏魚子負責人黃慶豐表示，時代改變，面對的問題也不太一樣，漁業面對到投入人才斷層的問題與產業轉型的困境，十分期待能夠改變竹北西區的產業現況，帶來新的可能。

鄭朝方認為要找出地方DNA，產業的推廣必須包含整體城市行銷，公部門與民間合作才能創造雙贏；若有機會擔任市長，會實質提供在地農漁友資源，協助創建品牌並整建在地店家，打造竹北在地特產的「竹北隊」，讓更多青年願意返鄉。

國民黨竹北市長參選人林為洲對西區發展亦有想法，他指出竹北西區是烏魚養殖場漁業專區，在過去擔任議員時期也成功爭取烏魚加工廠；而烏魚養殖場又緊鄰新月沙灘，未來將結合新月沙灘音樂祭等活動，在現在基礎上，推動觀光連結。

林為洲進一步表示，竹北西區是民眾假日休閒的後花園，西區更有新竹縣八景之一的鳳崎古道，除可登高望遠亦可觀賞落日夕照，當地恰巧橫跨鳳岡里、大眉里、尚義里到蓮花寺，並可連接至烏魚養殖區，未來可望結合產業專區、農特產推廣，打造一日遊路線，成為名副其實竹北休閒後花園。